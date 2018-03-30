«Путин должен однажды решится на эффективное правительство»

«Сегодня даже Казахстан более многоукладен, чем Россия (то есть живет не одной только нефтью, скажем). А все потому, что однажды его правительство поставило во главу угла стратегию повышения конкурентоспособности. Казахстан, например, успешно привлекает зарубежные инвестиции. При всех сложностях у них позитивная динамика развития, а мы же имеем негативную динамику потери рабочих мест.

Что нужно сделать, чтобы вырваться вперед? Заявить амбициозные цели, реализовать план и сделать эффективным наше правительство. Как сделать его эффективным? Это уже вопрос только к президенту государства. Он должен взять и однажды решиться. Россия должна иметь более эффективное правительство. А с таким правительством, что сейчас, жить нельзя.

Тот же Казахстан сегодня впереди России с точки зрения эффективности госуправления. В течение ближайших 25 лет Узбекистан будет одной из самых эффективных стран Азии. Там сейчас начались глубочайшие реформы. У них 8 процентов роста экономики. Та же Белоруссия в некоторых IT-секторах является лидером в Евразии. При всех сложностях и различиях социальной политики. Мы видим уже сейчас, что с точки зрения конкурентности экономики наши соседние страны напирают.

Чисто теоретически, если у России отобрать нефть, то мы способны на все. Проблема только в правительстве. Мы ведь одна из богатейших стран мира! И все эксперты задаются этим вопросом: почему Россия умудряется так плохо жить в тех условиях, которые мы имеем. У России лучшее геополитическое положение между рынками, развитая инфраструктура, образованное население, огромные природные ресурсы. А все потому, что этими ресурсами мы не можем управлять грамотно.

У „идеального“ правительства должна быть суперцель и долгосрочное видение. Если у вас есть долгосрочное видение, то вы понимаете, какие у вас есть стратегические приоритеты. Если у вас есть приоритеты, то у вас есть люди, которые способны эти приоритеты реализовать. Соответственно, и ресурсы должны быть направлены в эти приоритетные задачи.

Мы всегда начинаем с макроэкономических вопросов. Какая у нас должна быть инфляция? Замечательно, инфляция должна быть низкой. Макроэкономическая стабильность — важная история. Но, в первую очередь, надо ответить на вопрос — как вы собираетесь расти? Сначала нужно решить вопросы — где вы будете конкурировать, как вы будете конкурировать и чем. И потом — как вы все это профинансируете. Какая у вас будет фискальная и макроэкономическая политика, каким у вас будет бюджет? Потому что в условиях ограниченного бюджета вы всегда должны выбирать наиболее приоритетные направления.