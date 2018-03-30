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Депутаты призвали команду Чалого к законотворчеству, а не деструктиву
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Депутаты призвали команду Чалого к законотворчеству, а не деструктиву 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Они считают, что депутаты должны разрабатывать и принимать законы, а не постоянно конфликтовать с правительством.
Напомним, начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов рассказал, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов затягивается. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено.
Депутаты Вячеслав Аксенов, Вячеслав Горелов и Виктор Посметный чтобы ответить чиновнику, сегодня собрали журналистов на пресс-конференцию. Где сообщили, что не согласны с этим заявлением. Однако, в какой части по их мнению, ошибается главный юрист народные избранники умолчали. Пообещав направить письменный ответ в правительство.
«Это позиция деструктивная. Наша задача принимать законы на благо жителей Севастополя. То, что происходило на последнем пленарном заседании больше похоже на популизм», — прокомментировала заявление коллег Вусатенко.
Татьяна Сандулова сообщила журналистам, что депутат Вячеслав Аксенов «манипулирует общественным мнением» и «искажает смысл» сообщая прессе о том, что на закон о Контрольно-счетной палате имеет отрицательное заключение Счетной палаты и Администрации президента.
«Я посмотрела все документы закон о Контрольно-счетной палате в очередной раз внесен 29 марта — на него нет никаких заключений. И говорить об отрицательных заключениях — не правда. Все эти заключения были на предыдущие версии. С точки зрения этики — такие заявления делать нельзя», — уточнила она.
«Я ужаснулась, что мы приняли около 20 законов, более 10 вообще были отклонены. Сейчас в банке проектов около 10 проектов законов. Получается больше работать не над чем. Либо мы, согласно плану законотворческой деятельности должны наполнять эту базу. Либо расписаться в собственной ненужности», — добавила Вусатенко.
Депутат рассказала, кто по ее мнению в очередной раз провалил избрание регионального бизнес омбудсмена. Напомним, защитника предпринимателям депутатский корпус не может избрать уже три года.
«Путем арифметического заключения я могу сказать, что это «правая часть» (места депутатского блока Алексея Чалого в зале заседаний — прим. ред.) испортила бюллетени. Люди, которые и сейчас находятся на государственных должностях — как можно не высказать свою позицию? Вы либо за, либо — против. Если никто не устраивает — найдите кандидата за которого будите голосовать. Иначе полностью дискредитируется орган законодательной власти», — считает депутат.
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