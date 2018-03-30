Депутаты призвали команду Чалого к законотворчеству, а не деструктиву

Они считают, что депутаты должны разрабатывать и принимать законы, а не постоянно конфликтовать с правительством.

Напомним, начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов рассказал, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов затягивается. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено.

Вячеслав Горелов и Депутаты Вячеслав Аксенов Виктор Посметный чтобы ответить чиновнику, сегодня собрали журналистов на пресс-конференцию. Где сообщили, что не согласны с этим заявлением. Однако, в какой части по их мнению, ошибается главный юрист народные избранники умолчали. Пообещав направить письменный ответ в правительство.

«Это позиция деструктивная. Наша задача принимать законы на благо жителей Севастополя . То, что происходило на последнем пленарном заседании больше похоже на популизм», — прокомментировала заявление коллег Вусатенко.

Администрации президента. Татьяна Сандулова сообщила журналистам, что депутат Вячеслав Аксенов «манипулирует общественным мнением» и «искажает смысл» сообщая прессе о том, что на закон о Контрольно-счетной палате имеет отрицательное заключение Счетной палаты

«Я посмотрела все документы закон о Контрольно-счетной палате в очередной раз внесен 29 марта — на него нет никаких заключений. И говорить об отрицательных заключениях — не правда. Все эти заключения были на предыдущие версии. С точки зрения этики — такие заявления делать нельзя», — уточнила она.

«Я ужаснулась, что мы приняли около 20 законов, более 10 вообще были отклонены. Сейчас в банке проектов около 10 проектов законов. Получается больше работать не над чем. Либо мы, согласно плану законотворческой деятельности должны наполнять эту базу. Либо расписаться в собственной ненужности», — добавила Вусатенко.

Депутат рассказала, кто по ее мнению в очередной раз провалил избрание регионального бизнес омбудсмена. Напомним, защитника предпринимателям депутатский корпус не может избрать уже три года.