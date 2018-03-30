В нижегородском зоопарке «Лимпопо» подвели итоги конкурса на лучший скворечник

Победители получили заслуженные награды. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Конкурс проводится уже на протяжении десяти лет в преддверии Дня птиц, который отмечается 1 апреля. В этом году дети представили несколько сотен скворечников. Самыми активными оказались ребята из Ленинского района, которые сделали 129 домиков для птиц. Все работы были выставлены на территории зоопарка, где их могли увидеть все желающие.

Первое место занял скворечник, сделанный руками учеников 2 «Е» класса школы № 121 Канавинского района. Второе место поделили девятиклассники Илья Горячкин и Андрей Соловьев из школы № 172 и воспитанник детского сада № 368 Даниил Мурзин. На третьем месте оказались работы Анны Долининой, Маргариты Гороховой и Даниила Коротова. Все они посещают детские сады.

Специальный приз вручен первокласснику школы № 149 Артему Копылову , который создал целый птичий квартал. Все участники также смогли побывать не бесплатной экскурсии в зоопарке.

Напомним, зоопарк «Лимпопо» увеличил время работы.

Фото: зоопарк «Лимпопо»