В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия»

30 марта в преддверии фестиваля «Прорыв-2018» состоялась ежегодная международная акция «Мототерапия» — шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями.