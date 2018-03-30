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В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия»
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В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия» 

Чемпионат.com 33 минуты назад
30 марта в преддверии фестиваля «Прорыв-2018» состоялась ежегодная международная акция «Мототерапия» — шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями.
В этом году в «Мототерапии» приняли участие более 100 человек. Всемирно известные спортсмены Джош Шихан (Австралия), Така Хигашино (Япония), Ванни Оддера (Италия), Алексей Колесников, Алексей Айсин, Михаил и Владимир Ярыгины, Николай Иванков, Аркадий Цареградцев, Максим Твардовский и многие другие устроили показательные выступления, после чего зрители смогли прокатиться на мотоциклах со звездами мотоспорта, сфотографироваться и взять у них автографы.
Мероприятие традиционно состоялось накануне крупнейшего фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв». Главная цель проекта — привлечь внимание к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями и помочь им поверить в свои силы. Сеансы мототерапии давно стали частью многих международных соревнований по мотофристайлу. В Москве мероприятие проходит с 2014 года.
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