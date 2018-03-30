Единый инструктаж нарядов полиции организовали в СЗАО

Возле стадиона «Открытие Арена» в Северо-Западном округе столицы состоялся единый инструктаж сотрудников полиции по вопросам охраны общественного порядка.

Обращаясь к участникам инструктажа, полковник Титов подчеркнул, насколько необходимо, чтобы полиция была бдительной и всегда честно несла свою службу. Охрана общественного порядка является приоритетной задачей для полицейских, но также они не должны забывать о том, что нужно добиться и сохранить уважение и доверие граждан.

Виктор Швидкин в своей речи полностью поддержал Виталия Титова и добавил, что в первую очередь сотрудники полиции работают за идею, поэтому они должны помогать друг другу в их общем деле.

В рамках инструктажа прошла тренировка личного состава по рукопашному бою и обращению с оружием. Также состоялся контрольный осмотр служебных машин. (ср)