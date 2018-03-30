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Единый инструктаж нарядов полиции организовали в СЗАО
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Единый инструктаж нарядов полиции организовали в СЗАО 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Возле стадиона «Открытие Арена» в Северо-Западном округе столицы состоялся единый инструктаж сотрудников полиции по вопросам охраны общественного порядка.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Виталий Титов, майор полиции Алексей Григорьев, председатель Общественного совета при УВД Виктор Швидкин и руководители служб Управления.
Обращаясь к участникам инструктажа, полковник Титов подчеркнул, насколько необходимо, чтобы полиция была бдительной и всегда честно несла свою службу. Охрана общественного порядка является приоритетной задачей для полицейских, но также они не должны забывать о том, что нужно добиться и сохранить уважение и доверие граждан.
Виктор Швидкин в своей речи полностью поддержал Виталия Титова и добавил, что в первую очередь сотрудники полиции работают за идею, поэтому они должны помогать друг другу в их общем деле.
В рамках инструктажа прошла тренировка личного состава по рукопашному бою и обращению с оружием. Также состоялся контрольный осмотр служебных машин. (ср)
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