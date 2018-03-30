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На юге Англии из трубы вымыло пиранью
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На юге Англии из трубы вымыло пиранью 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Сотрудники очистных сооружений на юге Англии наткнулись пиранью. Южно-американскую речную хищницу обнаружили во время профилактических работ, сообщает Mirror.
По словам сотрудников одной из водопроводных компаний в Западном Суссексе, инцидент произошел, когда они проводили очистку канализационных труб. В этот момент из сооружений выпала пиранья. И хотя рыба была неживая, однако для такой хищницы Англия — не ареал обитания.
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Представители компании предположили, что кто-то просто держал пиранью в аквариуме дома, а потом выбросил в унитаз.
«Мы хотели бы прояснить для жителей ситуацию, мы полагаем, что нет риска столкнуться с пираньями вокруг коллекторов, это было бы очень необычно», — отметили в компании.
Впрочем, там добавили, что в трубах уже находили странные предметы. Например, огромную простыню.
Отметим, пираньи обычно населяют водоемы южно-американского континента. К примеру, реку Амазонка, Парагвай и другие. В других странах хищниц используют в аквариумистике.
Необычный случай, связанный с пираньями, произошел летом 2016 года в российском Барнауле. В одном из прудов рыбаки выловили огромных хищниц. Специалисты предположили, что рыб в воду выпустил один из аквариумистов.
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