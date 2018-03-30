Самарская «Синяя птица» продолжает лишать конкурентов прав на товарный знак

Решение было принято по иску Самарского городского общественного фонда «Программа поддержки творчества ВИА „Синяя птица“. Оно вступило в силу, и у некоммерческого партнерства есть два месяца на обжалование.

Товарный знак был зарегистрирован в 2010 году. Действие регистрации истекало в июне 2019 года.

В 2017 г. подобное разбирательство также с подачи самарского фонда проходило с саратовским ООО „Продюсерский центр „Синяя птица“ в палате по патентным спорам при Роспатенте . Тогда в ведомстве пришли к выводу, что знаки действительно схожи, а заявленная деятельность идентична. Поскольку самарский коллектив начал свою деятельность раньше, и само название прочно ассоциируется с Самарой , правовую охрану знака саратовского центра признали недействительной.