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Самарская «Синяя птица» продолжает лишать конкурентов прав на товарный знак
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Самарская «Синяя птица» продолжает лишать конкурентов прав на товарный знак 

Волга Ньюс 1 час назад
Решение было принято по иску Самарского городского общественного фонда «Программа поддержки творчества ВИА „Синяя птица“. Оно вступило в силу, и у некоммерческого партнерства есть два месяца на обжалование.
Товарный знак был зарегистрирован в 2010 году. Действие регистрации истекало в июне 2019 года.
В 2017 г. подобное разбирательство также с подачи самарского фонда проходило с саратовским ООО „Продюсерский центр „Синяя птица“ в палате по патентным спорам при Роспатенте. Тогда в ведомстве пришли к выводу, что знаки действительно схожи, а заявленная деятельность идентична. Поскольку самарский коллектив начал свою деятельность раньше, и само название прочно ассоциируется с Самарой, правовую охрану знака саратовского центра признали недействительной.
Известный музыкальный коллектив ВИА „Синяя птица“ создали в Куйбышеве в середине 1970-х годов Роберт и Михаил Болотные. Проработав вместе около 16 лет, в 1991 г. музыканты создали свои отдельные коллективы. Самарский в 1998 г. возглавил Александр Комаров. Здесь же остался ныне покойный вокалист Сергей Дроздов. Сейчас эта группа существует под эгидой фонда „Программа поддержки творчества ВИА „Синяя птица“.
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