«Роснефть» планирует выделить около 300 млн рублей на улучшение водоснабжения в Ингушетии

По данным властей республики, водопроводные сети в Ингушетии были проложены еще в 30-40 годах прошлого века, многие нуждаются в ремонте. Также в республике появляются новые микрорайоны, в которые необходимо прокладывать новые сети. Средств республиканского бюджета на реконструкцию старых и строительство новых водопроводов недостаточно.

"Роснефть" планирует выделить [региону] около 300 млн рублей, эти средства и аналогичная сумма из республиканского бюджета будут направлены на улучшение водоснабжения в 11 населенных пунктах республики, среди которых четыре города [из пяти имеющихся] и семь сельских поселений", — приводит пресс-служба минстроя Ингушетии слова руководителя ведомства Рашида Цурова

По данным министерства, на эти средства в регионе проложат более 40 км новых водопроводных сетей, также предусмотрено строительство новых артезианских скважин: восьми в Назрани , по пять — в Магасе и селе Плиево и одной — в сельском поселении Нестеровское.

"Стратегическое направление в вопросе улучшения водоснабжения в республике мы видим в заборе воды из горной реки Асса. Это позволит нам уйти с Кизлярского водозабора. Кроме этого, в текущем году будет пересмотрена и система подачи воды в целом, а в различных населенных пунктах республики будут построены новые насосные станции и водозаборы", — отметил Цуров.

В июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о развитии инвестиционной деятельности на территории республики, реализации высокоэффективных и инновационных проектов, применении энергоэффективных и природоохранных технологий, а также об обеспечении потребителей региона качественными нефтепродуктами.

"Роснефть" в Ингушетии представлена ООО «РН-Ингушнефтепродукт», которое занимается розничной и мелкооптовой реализацией нефтепродуктов, и ОАО «РН „Ингушнефть“, осуществляющим добычу углеводородного сырья на территории региона.