Вопросы межнационального и межрелигиозного согласия обсудили в Московской доме национальностей 

В четверг, 29 марта, в Московском доме национальностей состоялась международная научно-практическая конференция «Межнациональное и межрелигиозное согласие — основополагающий фактор стабильности России». В конференции приняли участие религиозные деятели, учёные, политики, члены общественных организаций из России и Белоруссии, а также представители Посольства Республики Сербия в РФ, а также сотрудники Центра поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!»
Конференция началось с минуты молчания. Участники мероприятия почтили память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Минуту молчания объявил директор ГБУ «Московский дом национальностей» Владимир Тарасов.
Далее, открывая мероприятие, он напомнил о том, что два года назад в столице был принят основополагающий документ в сфере национальной политики — «Стратегия национальной политики города Москвы на период до 2025 года».
— Работа, проводимая в рамках этого документа даёт свой результат, — отметил Михаил Тарасов. — Согласно последнему социологическому исследованию, которое проводилось в Москве, почти 90 процентов горожан ответили, что не чувствуют враждебности к людям другой национальности. То есть жизнь в городе стала гораздо спокойней и благоприятней. Но продолжают существовать множество дестабилизирующих факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения не только в Москве, но и в стране. Как раз сегодня мы собрались, чтобы обсудить эти проблемы, а может даже и принять какие-то решения». В ходе конференции ее участники выступили с докладами и рассмотрели ряд вопросов, связанных с укреплением межрелигиозного диалога и недопустимости разжигания конфликтов на религиозной почве, усилении роли духовенства традиционных для России религий, национальных диаспор и общественных организаций в разъяснительной работе с прихожанами. Как отметила в своем выступлении член Попечительского Совета АНО «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания „Славься, Отечество!“, генеральный продюсер телепроекта „Культура наций“ Марина Забелина, Россия — крупнейшее в мире многонациональное государство, где проживают представители без малого двухсот национальностей, хранящие уникальные традиции предков и самобытную культуру многих поколений. — Это поистине уникальная особенность нашей страны, о которой каждый из нас должен помнить — ежедневно, ежеминутно сверяя то, что мы говорим и пишем с нравственными законами мироздания, — сказала Марина Забелина. — Люди не терпят глумления над своей историей и культурой, каждое неосторожное, не взвешенное слово в адрес представителей других национальностей может привести к непоправимым последствиям. Я бы хотела всех призвать взвешивать свои слова, думать об их последствиях и стремиться к тому, чтобы они не разжигали межнациональную вражду, а объединяли людей. В свою очередь руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями протоиерей Лев Семенов обратил внимание на межрелигиозное взаимодействие в обществе. — Оно играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности общества, сохранении нравственных ценностей, носителями и хранителями которых на протяжении многих веков являются традиционные религии. Это особенно необходимо четко понимать сегодня, когда мы сталкиваемся с небывалыми ранее по силе агрессии вызовами. Достаточно для примера указать на то, как ультралиберальные западные ценности пытаются разрушить фундаментальные основы семьи, — заявил протоиерей Лев Семенов. По его мнению, не менее значима роль взаимодействия традиционных религий в укреплении мира и согласия в нашей многонациональной и поликонфессиональной стране, население которой насчитывает 193 народа и состоит из верующих различных религий.
— Духовные лидеры традиционных религий имеют возможность позитивно влиять на своих последователей и в условиях усилившихся в последнее время миграционных процессов. Велико их участие в активное вовлечение молодежи в созидательные процессы, формирование глубоких патриотических чувств. Действенные усилия духовенства традиционных религий способны внести существенный вклад в предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, в частности, разъяснением несостоятельности попыток террористов прикрывать свои преступные действия религиозными лозунгами. Нужно широко разъяснять, что не существует религиозного экстремизма, — все явления экстремистского свойства имеют псевдорелигиозную природу, — добавил Семенов. — Сама сегодняшняя конференция интересна злободневностью и востребованностью заявленной темы, — отмечает заместитель руководителя Секретариата Международной ассоциации „Кадетское братство“ Сергей Кулешов. — Нами было решено, что в следующий раз участники конференции соберутся для создания совместного реального проекта, направленного на достижение межнационального и межрелигиозного согласия в России.
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