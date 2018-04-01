ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ, ВСТРЕЧА В ПОДНЕБЕСНОЙ, ГЕРМАНИЯ ДАЛА «ДОБРО» НА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

Не снижая накала

Канада, Уходящая неделя запомнилась многим беспрецедентной массовой высылкой российских дипломатов. На этой неделе США Норвегия и некоторые страны ЕС , решили выслать российских дипломатов в связи с подозрением в причастности РФ к инциденту в Солсбери. При этом доказательств российской причастности страны Запада не привели.

Нью-Йорке и НАТО В общей сложности 168 российских дипломатов объявили персонами нон грата в 30 государствах мира. Была сокращена численность штата постоянных представительств РФ при ООН

Позже в СМИ попала презентация, на основании которой РФ и обвинили в причастности к «делу Скрипаля». В самом документе никаких доказательств причастности РФ к произошедшему 4 марта в Солсбери не приводилось.

Россия предприняла зеркальные меры, в результате которых среди прочего прекращена деятельность генконсульства США в Санкт-Петербурге

Поведение стран Запада, безосновательно обвинивших в страшном преступлении Россию, в мире вызвало обеспокоенность.

«Подобные действия (высылка дипломатов. — ред.) ни к чему не приводят, кроме как к росту враждебности и ненависти между западными странами и Россией. Тот факт, что крупные западные державы могут объединяться и «выносить приговор» другому государству, пренебрегая международными процедурами и правилами, вызывают большие опасения. Во времена холодной войны ни одна западная нация не осмелилась бы совершить такую провокацию, но сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости», — говорится в редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР

Примечательно, что от конфликта пострадала Украина . Стремясь показать свою лояльность западному курсу, Украина выслала больше российских дипломатов, чем любая из стран ЕС кроме Великобритании. Киев заявил о высылке 13 российских дипломатов. В ответ Россия анонсировала аналогичные меры. И они будут для украинской стороны довольно болезненными.

«Сейчас у нас в посольстве в Москве менее 60 человек, высылке подлежат дипломаты и консулы. Для них это создаст серьезные карьерные проблемы, потому что миссия прекращается досрочно и внутри МИД им будет сложно сейчас найти достойные должности», — рассказал изданию «КоммерсантЪ» источник, близкий к МИД Украины.

Желая насолить «северному соседу» Украина нанесла удар по своим дипломатам.

Первый выезд

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за время пребывания на своей должности совершил заграничный визит. На бронепоезде, которым пользовался и его отец Ким Чен Ир, он приехал в Пекин, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином . Визит продлился с 25 по 28 марта. Переговоры были посвящены укреплению сотрудничества между КНР и КНДР, защите взаимных интересов, укреплению мира и стабильности в регионе.

«Развитие дружбы с Китаем — наш выбор, и ничто его не изменит. Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова может быть решен, если Южная Корея и Соединенные Штаты ответят на наши усилия проявлением доброй воли и создадут атмосферу мира и стабильности, принимая последовательные и синхронные меры по установлению мира», — заявил Ким Чен Ын.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что в Китае высоко оценивают этот визит, который «состоялся в особое время и имеет особую значимость, обозначая важность двусторонних отношений».

По словам китайского лидера, дружба КНР и КНДР — стратегический и единственный правильный выбор, который «не подлежит изменению и не изменится ни из-за какого-либо единичного события в какое-либо время».

Как считают эксперты, данная встреча усилит позиции КНДР на международной арене особенно в преддверии возможной встречи ее лидера с президентом США Дональдом Трампом

Александр Габуев. «Основные переговоры предстоят в апреле-мае, когда согласуют дату с Трампом — это самое важное. И перед этим, конечно, логично укрепить позиции и показать, что отношения с другими самыми важными экономическими партнерами у КНДР не такие плохие, они существуют. Потому что Си и Ким ранее никогда не встречались…То есть для Ким Чен Ына это дополнительный ход, чтобы показать Трампу, что он садится за стол с неплохими картами, не находясь в полной дипломатической изоляции», — отметил руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги

Примечательно, что встречу Ким Чен Ына и Си Цзиньпина уже поприветствовали в ООН и в России.

Уходящая неделя нанесла еще один удар Украине. 27 марта стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, осуществляющая прокладку газопровода «Северный поток-2», получила все разрешения от Германии на его строительство.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены», — заявил менеджер Nord Stream 2 по получению разрешений в Германии Йенс Ланге

«Der Verrat («зрада» в переводе на украинский)», — должно быть подумали немецкоязычные соратники украинской власти. В «Нафтогазе» в свою очередь заявили о продолжении борьбы с российским газом.

«Это неприятное, но прогнозируемое продвижение. Противодействие оно не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается», — отметили «Нафтогазе».

Швеции и Теперь Nord Stream 2 AG должна получить разрешения на прокладку трубопровода в Финляндии Дании . На эти страны оказывается серьезное давление с тем, чтобы они отказались согласовать проект, в чем признался глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он рассказал, что его страна продолжает убеждать страны Европейского союза в том, что газопровод «Северный поток-2» не должен быть построен.

«Год или два назад можно было сказать, что вопрос этого строительства решен. Но сегодня у меня все чаще появляется надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах — союзниках Германии», — отметил он.

Кроме того, на европейцев давят и США, считающие, что проект не должен быть воплощен в жизнь.

Однако у россиян появился новый сильный союзник в лице… геологических процессов в Северном море.

Бельгию. 30 марта, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна резко сокращает добычу природного газа. Планируется, что через 12 лет полностью прекратят разработку крупнейшего месторождения в Гронинген на континентальном шельфе Нидерландов — единственного нетто-экспортера газа в ЕС. Также планируется сократить экспорт газа в Германию, Францию