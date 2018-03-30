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В СЗАО наградили народных дружинников
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В СЗАО наградили народных дружинников 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сегодня, 30 марта в штабе народной дружины Северо-Западного административного округа на ул. Мещерякова, дом 8, корп.16 состоялась торжественная церемония награждения членов штаба.
За большой личный вклад в обеспечение общественного порядка и активное участие в жизни округа, а также по случаю 25-летнего юбилея со Дня образования Московской городской народной дружины благодарности префекта получили: начальник окружного штаба Владимир Чистяков; начальник штаба района Куркино Сергей Максимов; начальник штаба района Южное Тушино Олег Плотников; начальник штаба района Северное Тушино Юрий Пинчук и начальник штаба народной дружины Митина Николай Кривенок.
Сегодня в СЗАО более 1200 дружинников помогают полиции обеспечивать охрану правопорядка. Сотрудники патрулируют жилые районы, а также следят за порядком на общегородских и спортивных мероприятиях. Вступить в ряды Дружины может любой желающий, достигший 18-летнего возраста.
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