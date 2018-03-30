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Минэкологии Подмосковья начало внеплановую проверку «Ядрово»
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Минэкологии Подмосковья начало внеплановую проверку «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов заявил, что после обращений граждан началась внеплановая проверка полигона «Ядрово».
По обращениям граждан на сегодняшний день уже проводится внеплановая проверка в отношении ООО «Ядрово», согласованная областной прокуратурой. На этой неделе мы завершаем все проверочные мероприятия и к понедельнику будем готовы составить и вручить полигону акт проверки
— Павел Кириллов
По словам представителя подмосковного Минэкологии, на полигоне уже выявлены серьезные нарушения.
Уже сейчас можно сказать, что выявлен ряд серьезных нарушений, как в эксплуатации полигона, так и по соблюдению технической документации. На следующей неделе начнем процедуру привлечения к административной ответственности. Кроме того, сегодня проводилось взятия проб воды и почвы в районе полигона «Ядрово», проверка была с участием активистов, приглашали представителей инициативной группы
— Павел Кириллов.
Павел Кириллов также отметил, что затем будет проходить анализ проб, результат которого ожидается к концу следующей недели.
Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО «Ядрово»
— Павел Кириллов.
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