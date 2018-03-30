Итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» подвели в Подмосковье

В Мособлдуме состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2017», который проводится Советом муниципальных образований региона, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

На конкурс было подано порядка 60 заявок от муниципалитетов. Наиболее активными оказались городской округ Ивантеевка , направивший на конкурс семь номинантов, и городской округ Клин , заявивший на конкурс шесть участников.

«Наиболее востребованными оказались три номинации — «социальная сфера» (было подано 17 заявок), «градостроительство, архитектура, землепользование и строительство» и «организационное, правовое и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (по восемь заявок в каждой номинации соответственно)», — сообщил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области , председатель конкурсной комиссии Олег Иванов

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала материалы конкурса оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств региона, а также эксперты в области местного самоуправления. Конкурсная комиссия определила тройку финалистов в каждой из номинаций, а затем распределила между ними призовые места.

«Сначала мы оценивали биографические данные и письменные работы кандидатов. На основании работ в каждой номинации первые три победителя вышли в финал. С каждым финалистом мы встречались очно на собеседовании и уже по результатам встречи определяли победителей — кто занял первое, второе и третье места», — сказал Иванов.

В номинации «Лучший специалист в социальной сфере» первое место получил директор муниципального бюджетного учреждения «Историко-культурный музей-заповедник „Коломенский кремль“ Евгений Ломако.

В номинации „Лучший специалист в сфере экономики и финансов“ первое место у заместителя руководителя администрации городского округа Дубна Никиты Смирнова

В номинации „Лучший специалист в сфере коммунального хозяйства“ победила директор муниципального казенного учреждения городского поселения Октябрьский „Жилищное коммунальное хозяйство“ Елена Чубарова.

В номинации „Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления“ первое место занял директор „МФЦ“ городского округа Ивантеевка Юрий Кузнецов

В номинации „Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства“ победила начальник отдела архитектуры и капитального строительства комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Ольга Плюхина.

В номинации „Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления“ победила управляющий делами администрации городского округа Химки Наталья Кудрявченко.

В номинации „Лучший депутат представительного органа муниципального образования“ первое место у депутата совета депутатов городского поселения Ногинск Ногинского района Ивана Рыбакова