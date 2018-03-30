Ещё
Руководитель химлаборатории Минобороны РФ рассказал правду о «Новичке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель химлаборатории Минобороны РФ рассказал правду о «Новичке» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Научный руководитель лаборатории научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко сделал неожиданное заявление: оказывается, вещество А-234, известное в западном мире под названием «Новичок», — это не газ, а маслянистая плотная мазь, которая плавится под температурой 109 градусов. По словам профессора, «Новичок» сложно использовать в военных целях, однако он удобен для террористов — его можно легко перевезти через границу, например, в тюбике из-под зубной пасты.
Одним из разработчиков А-234 был советский ученый Вил Мирзоянов, эмигрировавший в 1994 году в США. Вместе с собой он увез структурную формулу «Новичка» и, скорее всего, передал ее американским химикам. В 1998 году А-234 появилось в американской базе данных Национального института стандартов и технологий (NIST), а в 2000 году его там уже не было. Поэтому в настоящее время это вещество может быть синтезировано в любой высокотехнологичной лаборатории мира, в том числе в Великобритании. Как уточняет Рыбальченко, коммерческие полупродукты для создания «Новичка» можно получить в свободном доступе.
— Благодаря физико-химическим свойствам оно не испаряется и безопасно в обращении, пока не попадет на кожу, в пищеварительный тракт или в органы дыхания. Так что для защиты достаточно надеть перчатки. Вы можете положить его в чашку и ходить по офису, и никто не отравится. Для террористических актов его можно применять через кожу. Другой вариант — добавить в пищу. Важно, чтобы оно в кровь попало, — объясняет Рыбальченко в интервью «Известиям».
«Новичок» — достаточно сильнодействующее вещество, поэтому российского эксперта удивило «чудесное исцеление» британского полицейского, который якобы тоже контактировал с «газом». Как говорит Рыбальченко, антидотная терапия в отношении А-234 может только усугубить ситуацию.
Специалист Минобороны подчеркнул, что все разработки по А-234 в России давно прекращены.
«Дело Скрипаля»
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на лавочке возле торгового центра в британском городе Солсбери. В правительстве Великобритании сразу заявили о «российском следе». Окончательным доказательством, по мнению английских политиков, стал анализ отравляющего вещества, которое оказалось одним из видов химического оружия — нервно-паралитическим газом из группы «Новичок», якобы разработанным в СССР.
Новая Кубань: последние новости
Источник в силовых структурах прокомментировал обыски в ФК «Кубань» Судью из Сочи подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве В акции памяти по жертвам трагедии в Кемерово принял участие губернатор Вениамин Кондратьев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ240
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина105
Вторая холодная война официально объявлена808
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны79
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение