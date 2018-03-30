Руководитель химлаборатории Минобороны РФ рассказал правду о «Новичке»

Краснодар . 30 марта — Новая Кубань. Научный руководитель лаборатории научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко сделал неожиданное заявление: оказывается, вещество А-234, известное в западном мире под названием «Новичок», — это не газ, а маслянистая плотная мазь, которая плавится под температурой 109 градусов. По словам профессора, «Новичок» сложно использовать в военных целях, однако он удобен для террористов — его можно легко перевезти через границу, например, в тюбике из-под зубной пасты.

Одним из разработчиков А-234 был советский ученый Вил Мирзоянов, эмигрировавший в 1994 году в США . Вместе с собой он увез структурную формулу «Новичка» и, скорее всего, передал ее американским химикам. В 1998 году А-234 появилось в американской базе данных Национального института стандартов и технологий (NIST), а в 2000 году его там уже не было. Поэтому в настоящее время это вещество может быть синтезировано в любой высокотехнологичной лаборатории мира, в том числе в Великобритании . Как уточняет Рыбальченко, коммерческие полупродукты для создания «Новичка» можно получить в свободном доступе.

— Благодаря физико-химическим свойствам оно не испаряется и безопасно в обращении, пока не попадет на кожу, в пищеварительный тракт или в органы дыхания. Так что для защиты достаточно надеть перчатки. Вы можете положить его в чашку и ходить по офису, и никто не отравится. Для террористических актов его можно применять через кожу. Другой вариант — добавить в пищу. Важно, чтобы оно в кровь попало, — объясняет Рыбальченко в интервью «Известиям»

«Новичок» — достаточно сильнодействующее вещество, поэтому российского эксперта удивило «чудесное исцеление» британского полицейского, который якобы тоже контактировал с «газом». Как говорит Рыбальченко, антидотная терапия в отношении А-234 может только усугубить ситуацию.

Специалист Минобороны подчеркнул, что все разработки по А-234 в России давно прекращены.

«Дело Скрипаля»