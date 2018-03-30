Смыслы недели: Акела промахнулся, ультиматум мессенджерам и великий исход дипломатов

Не умеют говорить с людьми

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, из них более 40 — это дети. В самом городе состоялась многотысячная акция. Люди требовали от представителей местной власти ответов на самые главные вопросы — кто виноват и каково реальное количество жертв. Толпу подогревали фейковые сообщения о сотнях погибших, хотя в целом акция прошла мирно и без происшествий. Губернатор Аман Тулеев назвал собравшихся «бузотерами», которые к погибшим не имеют отношения, а его заместители принялись публично рассуждать о «майданных» технологиях во время траурной акции, которая в итоге переросла в протест. Политологи считают, что в этом виноваты не провокаторы, которые, конечно, тоже присутствовали в толпе, а чиновники, не умеющие устанавливать контакт с народом.

«Политическое решение протеста для многих чиновников в настоящее время утеряно. В той же Кемеровской территории на протяжении многих лет была тишь да гладь. Акела промахнулся и Акела постарел. В результате этого там начались бурные политические преобразования. Когда случилась эта трагедия, она вызвала неубедительные действия власти, представители которой не сделали естественных шагов. Даже если бы эти естественные шаги были бы сделаны, то все-равно их восприняли бы странно. И народ от этого отвык.

Отсутствие политического решения конфликтов между властью и обществом, разделение между ними достигли такого расстояния, когда нужно сближать власть и общество демократическими принципами. Когда народ избирает руководителя, связь между ними вынужденно остается. Руководитель понимает, что ему нужно избираться снова и действует с оглядкой на народ. А раз действует с оглядкой на народ, то для последнего совершенно естественно, что руководитель к нему выходит и в радости, и в беде. А если этого не происходит, то эта компетенция теряется. Я думаю, что тот же самый Тулеев не вышел просто, потому что ему до сих пор тяжело ходить. Операция на позвоночник все-таки одна из сложнейших. Если бы его вынесли на носилках к народу, это было бы еще дополнительным стрессом. Тем не менее в данной ситуации надо было наверное выходить на тележке. Губернатор — это не человек, который много бегает. Рузвельт, будучи одним из величайших президентов США , в коляске сидел. Власть сама себя загоняет в ситуацию, из которой вылезти потом не может. В течении года всеми силами скрывали состояние здоровья Тулеева вместо того, чтобы сказать: «Человек болен, но он находится в доброй памяти и руководит субъектом. Просто операция была». Тогда бы не было никаких проблем для того, чтоб он выехал на коляске и выступил перед людьми.

Есть противоречие, которые нужно разрешать. При дальнейших конфликтах, а они возникают всегда в любых обществах, нужно искать решения, как общество и власть объединять. Если вместо объединения начнется применение оружие, то это уже будет непоправимо».

Комментирует президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов:

«Это просто привычная форма поведения. К сожалению, у нас сейчас на внешние угрозы или на «майданщиков» постоянно списывается практически все. Когда что-то идет не так, тут же находится какой-то враг внутри: «майданщики», Навальный, антикоррупционеры. Мне кажется, что настолько привычные и удобные способы объяснения своих неудач, что начальники в Кемерово , даже не задумываясь, автоматически перенесли свое поведение, не очень соразмеряя трагедию и возмущение людей. Боюсь, что они привыкли просто так реагировать. Это самый простой и легкий способ».

Комментирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

«Это отсутствие опыта. Тулеев всю жизнь был лидером протеста и был главным шахтером. Его команда совершенно была не готова разговаривать с раздраженными людьми. Они нашли то понимание, что снимало с них ответственность. Провокации тоже, конечно, были, но была и реальная скорбь. Именно неуклюжие действия власти превратили скорбь в протест. На мой взгляд, это связано с тем, что в Кемерово была синергия с властью. Все считали, что Тулеев — спаситель. В этом и проблема. Не Тулеев виноват в пожаре, но он выстроил такую систему общения с обществом, что он за все отвечает. И сейчас он на эту систему наступил, как на грабли».

Зеркало российской дипломатии

Новость о самой масштабной высылке российских дипломатов из стран Запада померкла рядом с событиями в Кемерово. Но не обратить внимание на нее нельзя, так как ситуации имеет не только внешние, но и внутренние последствия. Российская сторона заявила о применении зеркальных мер, то есть наша страна высылает столько же дипломатов — 60 человек. Впридачу закрывает генкосульство США в Санкт-Петербурге . Американские представители должны полностью освободить учреждение до 31 марта

Именно последнее событие вызвало неоднозначную реакцию у российских политологов. Зачем закрывать генконсульство и что стоит на самом деле за зеркальными мерами России

«Если мы посмотрим на традиции дипломатических служб, то во все времена зеркальные меры по отношению к дипломатам всегда применялись. Если была высылка дипломатов, то в ответ другая страна столько же высылала. Я вспоминаю 96-ой год и тогда то же самое с англичанами было. Я на чемпионат Европы а Англию хотел лететь, и мне черную метку поставили в паспорте. Тогда они наших высылали, наши их. Ничего нового тут и сверхъестественного нет. Меня удивили сегодняшние заявления американской стороны о том, что у них есть причины для высылки, а у нас нет. Абсолютно зеркальные действия.

Я думаю, что это внутриполитические игры. Нашей власти все это помогло выиграть президентские выборы, англичанам это помогает в вопросе «Брекзита». Переговоры по выходу из ЕС ушли на второй план, а на первом сейчас все эти высылки, отравления и так далее. Складывается впечатление, что чуть ли не по договоренности действуют Россия и Британия.

Я заметил еще один момент. Если «Россию-24» смотреть, то в прямом эфире в правом углу всегда показывается выход мирных жителей из Восточной Гуты. По-моему даже сейчас это периодически показывается. Для чего это делается? Первое впечатление — скорее всего нами будет нанесен бомбовый удар по Восточной Гуте. Это прекрасно понимают и на Западе. Я думаю, что все эти тактически движения по высылке дипломатов связаны с Сирией и обострением ситуации в последнее время. Мне кажется, что будет прямое столкновение наших вооруженных сил с американцами или англичанами».

Комментирует политолог Дмитрий Журавлев:

«Высылка сама по себе, конечно, необходима. Если у тебя высылают сотрудников, ты должен выслать столько же. Вопрос в другом — надо ли их высылать из консульства в Санкт-Петербурге или можно обойтись сотрудниками из посольства? В этой процедуре важно количество и статусы, а не географическая привязка. Нужно ли было закрывать консульство — вопрос политический. Высылать-то нужно было. В тебя плюнули, надо ответить.

Но почему внимание сконцентрировалось на консульстве? Американцы с диким восторгом закричали: «До свидания, визы!». Визы-то консульство выдает. Американцы с радостью хлопнули нас по слабому месту.

Это не внутренняя политика. Тем, кто против власти, американцы все равно визы дадут. Это ошибка в организации работы в нашей внешней политике, на мой взгляд».

10 дней на выживание

На этой неделе ФСБ взбудоражило все российское интернет-сообщество, а особенно любителей анонимного общения telegram. Федеральный орган поставил мессенджерам ультиматум — предоставить ключи шифрования в течение 10. Иначе блокировка на территории России, и прощай инсайды из telegram-источников.

Владельцы мессенджеров пока что не особо идут навстречу ФСБ, а та демонстрирует настойчивость и непоколебимость. Заблокируют ли telegram? Мнения политологов на этой счет разделились.

«На мой взгляд, с мессенджерами ситуация тупиковая. Представитель Вайбера уже дал развернутый комментарий о том, что он не может представить ключи шифрования, поскольку попросту не располагает ими. Технология шифрования Вайбера предполагает, что доступ к сообщениям есть только через личные гаджеты. Подозреваю, что ситуация такая же и в случае Telegram. Может ли произойти блокировка? Может. Следом может такая же история произойти и с остальными мессенджерами. А что дальше? Как будем выходить из ситуации при этом, сохраняя лицо? Можно, конечно, прожить и без мессенджеров, как и без остальных благ цивилизации. Только кому от этого лучше станет?

В общем приняли невыполнимое решение, а теперь пытаются его выполнить. Не думаю, что у мессенджеров есть какой-либо злой умысел саботировать или не давать. Надо садиться и искать варианты выхода из тупика».

Комментирует президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов:

«Я боюсь, что telegram могут высечь прилюдно, чтобы всем было неповадно. Несмотря на то, что этим мессенджером, наверное, пользуются люди, которые принадлежат к самому верху управления народом у нас в стране, образцово-показательная порка возможна».

Комментирует политтехнолог Андрей Колядин:

«У меня есть некоторые сомнения, что случится непоправимое. Эта игрушка нравится всем. Я думаю, что это очередная попытка получить суперприз — коды шифрования. Есть ощущение, что telegram эти коды не даст и не прекратит свое существование со следующей недели. Будут найдены какие-то решения. Возможно будет дана возможность расшифровки переписки настоящих негодяев. Понимаете, кто-то за этот процесс отвечает. Он получает за это деньги и должен отчитываться бумагами, показывающими KPI».