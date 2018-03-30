Путина просят помочь многодетной семье музыкантов, чей дом требует снести ростовская бизнес-леди

Дело многодетной семьи Гагалаян, которых грозят выселить из построенного ими дома, дошло до Москвы . Представители регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» обратились за поддержкой к Владимиру Путину , а также к уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой . Они просят заступиться за ростовчан и не позволить остаться без крыши над головой.

Владимир и Вера Гагалаян живут вместе с восемью ребятишками на улице Советской, 41/1 (лит. Б). Они возвели свой трехэтажный дом в начале «нулевых» — на руках имеются все разрешительные документы на строительство. В 2006 году в их доме (лит. А) купила жилье ростовская предпринимательница Елена Левченко , оборудовавшая на первом этаже магазин женского белья.

Бизнес-леди провела с другими жильцами беседу и убедила их в том, что если позволить многодетным приватизировать землю под новостройкой и прописаться по адресу, то остальные останутся без дворовой территории. В итоге Гагалаян так и не смогли ввести здание в эксплуатацию. Чуть позже выяснилось, что Левченко стала собственницей 1/6 части земли на улице Советской, 41/1. Как ей это удалось, никто не знает, ведь соседи своего разрешения на это не давали. Теперь бизнес-леди не устраивает, что на ее участке стоит посторонний объект, и она через суд требует его снести.

Вчера, 29 марта, должно было состояться заседание в Ростовском областном суде. До начала слушаний эксперт регионального отделения «За права человека» Светлана Солнцева передала судье копию своих обращений Путину и Кузнецовой. Ознакомившись с документами, судья принял решение перенести заседание на 17 апреля.

— На заседание пришли родители и все восемь детей. Представители Левченко вели себя агрессивно, потому что, видимо, надеялись услышать о своей «победе» в тот же день, а мои заявления расстроили их планы, — рассказала Солнцева.

Сама Левченко от беседы с журналистами отказывается.