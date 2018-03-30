Сотни петербуржцев смогли найти работу на ярмарке вакансий

Кадры требуются везде. И ярмарка вакансий — лучшее тому доказательство. В «Ленэкспо» сотрудников набирали как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. Стенды всемирно известных фирм соседствовали с теми, кто только развивает свой бренд.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев говорит, что у ярмарки вакансий есть важная особенность — здесь можно получить работу из надежных рук.

Случайных компаний здесь не бывает. То, что фирма присутствует на ярмарке вакансий, означает, что она работает в правовом поле, сотрудникам платят «белую зарплату».

Олег Павлов. — Мы участвуем в ярмарке вакансий каждый год, в этот раз набираем инженеров, монтажников, слесарей-сборщиков, токарей, фрезеровщиков, — перечисляет представитель кадровой службы завода «Радиоприбор»

Конечно, инженеры, которые разбираются в радиотехнике, без особого труда могут найти вакансии на сайте завода. Но, как говорит Олег Павлов, люди предпочитают живое общение.

— У многих граждан редкие или невостребованные профессии. Например, во многих вузах сейчас готовят экологов. Но у нас на заводе всего одна такая ставка, на многих предприятиях их вообще нет. А экологов каждый год выпускают десятками. У нас таких специалистов могут перепрофилировать на другое направление. Они смогут заниматься энергетикой или системами водоотведения на предприятии. И это будет инженерная должность, интересная работа, достойная зарплата. Но такие перспективы нельзя увидеть, разыскивая вакансии в Интернете, — подчеркивает Олег Павлов.

Интересные предложения на ярмарке были не только для редких специалистов с техническим образованием. Так, «Водоканал» представил 19 позиций, причем в основном — по рабочим направлениям.

— «Водоканал» — это огромное предприятие, и набор сотрудников у нас ведется постоянно. В этот раз мы готовы закрыть больше ста вакансий, — говорит представитель кадровой службы «Водоканала» Елена Серкова. — Ищем монтажников, сварщиков, бетонщиков.

Именно через ярмарки вакансий предприятие закрывает больше трети пустующих ставок.

— Иногда по итогам ярмарки мы сразу 20 человек принимаем, — говорит Елена.

При поиске работы встреча соискателя и кадровика — это уже финал. А начальный этап — составление резюме. И здесь у очень многих возникают проблемы — люди неправильно оформляют информацию о себе, вписывают незначимые пункты, не указывают важные, кадровики не видят объективной картины и ставят галочку, что соискатель заведомо не подходит на должность.

На ярмарке вакансий сотрудники Службы занятости населения Санкт-Петербурга помогали правильно заполнить резюме. Если соискатель не находил подходящих предложений на стендах, ему подбирали варианты трудоустройства в банке вакансий Службы занятости населения Санкт-Петербурга. В этот раз стенды Службы занятости были рассредоточены по залу — это сделано для удобства посетителей, чтобы каждый, у кого возник вопрос, мог быстро обратиться к специалистам.

Заместитель директора Службы занятости населения Санкт-Петербурга Елена Соколовская отмечает, что на ярмарке кроме работодателей присутствовали 30 учебных заведений. Были вузы, колледжи, техникумы. Программы, которые они предлагали, тоже разные — от второго высшего образования до курсов продолжительностью в пару недель.

Также на ярмарке работали интерактивные площадки. Сотрудники института промышленных технологий и дизайна учили всех желающих делать сувениры, а салоны красоты проводили мастер-классы по маникюру и макияжу.

Особым интересом у посетителей пользовались семинары, проводимые психологами Службы занятости населения Санкт-Петербурга.

— Я к психологам никогда не ходил и вообще не думал, что они нужны при поиске работы, — рассказывает Александр Маркелов . Он пришел на ярмарку, чтобы найти место водителя, набрал на стендах несколько листовок с вакансиями, поговорил с кадровиками, а потом зашел на семинар, посвященный карьерному пути. — Там говорили нестандартные вещи, например, как обжиться в новом коллективе, как по-настоящему соблюдать субординацию, — перечисляет Александр.

Психолог Центра занятости населения Санкт-Петербурга Валентина Белова констатирует: в трудовых отношениях до сих пор присутствуют перекосы. Многие люди относятся к рабочему коллективу как к второй семье, и это порождает целый ряд системных проблем, когда при решении трудовых вопросов сотрудники переходят на личности. К слову, именно личные конфликты на работе становятся одной из главных причин внезапных увольнений, когда человек оказывается на рынке труда и не имеет никаких зацепок по дальнейшему трудоустройству.

В Службе занятости населения Санкт-Петербурга советуют людям, твердо решившим уйти в другую компанию, искать новое место, еще не уволившись. И такой подход набирает популярность. Многие посетители ярмарки вакансий только задумались о смене работы. Некоторые не смогли сами быть в «Ленэкспо», на «разведку» пришли их близкие.