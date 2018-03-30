Подмосковные инженеры изготовили уникальную азотную установку для завода в Азербайджане

Азербайджане в мае откроют первый в истории страны завод по производству полипропилена — одного из компонентов изготовления пластика. Специально для этого завода инженеры из подмосковной Балашихи разработали совершенно новый проект азотной установки.

Первый в Азербайджане завод по производству полипропилена и полиэтилена начнет свою работу в Сумгаите — городе вблизи Баку . География изготовления оборудования велика, но одну из главных установок сделали специалисты завода Криогенмаш в подмосковной Балашихе.

Два резервуара для хранения жидкого азота и блок разделения воздуха — такая установка первая не только в Азербайджане, но и во всем мире. Балашихинский завод Криогенмаш разработал уникальный проект: резервуары здесь вертикальные, таким образом, установка занимает не более 750 квадратных метров, а также сможет выдержать даже девятибалльное землетрясение.

Сильное землетрясение в Азербайджане было 18 лет назад — 5,5 баллов. Небольшие подземные толчки здесь не редкость, поэтому стандартные, горизонтальные резервуары здесь устанавливать рискованно.

К разработке проекта в Балашихе приступили 2 года назад, за это время изготовили установку, протестировали, а после перевезли в Сумгаит. Подмосковные специалисты рассказывают, повлияла на создание не только сейсмическая активность, но и климат.

Южный климат помог нам в следующем: обычно в России нам приходится строить капитальные сооружения, здания для того, чтобы укрыть оборудование от зимних условий, в основном. Поскольку у нас используется охлаждающая вода, нельзя допускать ее замерзание, приходится строить здания

— Сергей Мазов, руководитель проекта азотной установки «Криогенмаш».

Здесь не требуется никаких дополнительных зданий. В вертикальных резервуарах вместимость такая же, как и в горизонтальных — в каждом 250 кубометров жидкого азота, который хранят при температуре -196 градусов по Цельсию. Он нужен для непрерывности производства. Но помимо этого предприятию необходим и газообразный азот.

Установка — неотъемлемая часть нашего производства, газообразный азот, который будет вырабатываться на этой установке используется в производстве для транспортировки полимерных продуктов между оборудованием, для продувки статического оборудования, для проверки герметичности трубопроводов

— Руфат Гулиев, главный инженер по проектированию компании Socar Polymer.

Из полипропилена получают пластик, причем из него делают и посуду, и крышки для бутылок, и даже игрушки. В планах у компании 30% продукта использовать в Азербайджане, а 70% экспортировать, в основном в Турцию . Для запуска производства почти все готово — балашихинскую установку уже включили, в резервуарах хранят жидкий азот. Пока на предприятии ведется совместная работа подмосковных и азербайджанских инженеров.

Компания смогла дать наиболее конкурентное предложение, как по цене, так и по срокам исполнения, качеству, и сейчас успешно завершает ввод в эксплуатацию этой установки, она уже работает, и мы планируем, что пуско-наладка

завершится в течение 15–20 дней

Завод планируют открыть уже в мае этого года, полностью производство должны наладить до конца сентября. Только на этом азербайджанская компания останавливаться не намерена — рядом строят завод по производству сельскохозяйственных удобрений, а в следующем году приступят к возведению нового газохимического комплекса.