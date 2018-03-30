Экономический подъем или угроза радиации? Зауральцы решают судьбу уранового месторождения

29 марта в селе Труд и Знание прошли общественные слушания по подготовке технического задания на разработку проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) первого этапа проекта. Речь идет об опытно-промышленном участке по добыче урана на Добровольном месторождении. Жителям дали возможность высказать свои предложения по улучшению проводимой оценки.

«У меня нет никаких сомнений в необходимости разработки месторождения. Это единственная возможность нашей местности подняться из экономической ямы, нищеты, в которой мы живём», — сказал житель села Звериноголовское Фарид Валиев.

Но противники, или как они себя называют «антиуранщики», не сдерживали эмоций. «Мы должны были с вами сначала сделать оценку воздействия. Вы должны были доказать безопасность добычи урана! А вы нам доказываете безопасность разрешенного строительства. Это совершенно разные вещи», — заявила президент фонда защиты окружающей среды Любовь Кудряшова.

Заявленный регламент, 3 минуты на выступление, некоторые участники слушаний посчитали унизительным, но от возможности высказать своё мнение не отказались. «Скважины разливаются, загрязняется атмосфера, мы не сможем тут жить!», — кричали «антиуранщики». Они требуют нового экологического мониторинга.

Местный житель Михаил Кудряшов подготовил 52 предложения руководству «Далура». «Провести новые замеры альфа, бета, гамма излучений. Они влияют на кожные покровы. Взять пробы хвои и травы на пастбищах, чего представители „Далура“ не делали», — сказал Кудряшов.

Антиуранщики призывают на существующих скважинах с повышенной, по их мнению, радиоактивностью (уровень радиации они замеряли самостоятельно), навести порядок — убрать пластиковый мусор, провести обеззараживание местности.

Местные жители предложили «Далуру» собирать статистику о заболеваемости онкологическими заболеваниями в тех районах, где начата добыча урана, и публиковать ее в открытых источниках.