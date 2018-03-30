Не подарили, а наснимала: участвуй в конкурсе PhotoNonStop и выиграй iPhone X

Любому творцу для самосовершенствования нужна обратная связь. Кто пишет тексты или снимает ролики, недостатка в ней не испытывает. В комментариях критики всегда хватает. Сложнее в этом смысле поклонникам фотографии. По количеству лайков в инстаграме сложно какие-то существенные выводы делать.

Так что всем, кто дружит с объективом, будет полезно (и интересно) принять участие в нашем конкурсе PhotoNonStop. Каждую из присланных работ будут разбирать эксперты и обязательно давать советы по съемке. Главный приз, который достанется победителю игры, — притягательный iPhone X.

Что за конкурс?

PhotoNonStop — это творческий челлендж, который мы проводим уже не в первый раз, поэтому механика отработана. Ежедневно в 21:00 (мск) в течение 10 дней через аккаунт @pns_game вы будете получать новое задание. После этого в вашем распоряжении будет 27 часов, чтобы обдумать фотографию на заданную тему, создать ее и опубликовать в своем инстаграме и закрытой группе в VK. Чтобы рассчитывать на триумф, вы не должны обойти своим вниманием ни одну из тем. Важно не самое большое количество лайков под фото набрать, а сделать кадр, который зацепит представителя жюри. Кстати, все они мастера своего дела — интеллигентные профессиональные фотографы — не бойтесь.

Я в игре!

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

8 Ноя 2017 в 6:34 PST Фото: Дмитрий Бабенко , участник прошлого конкурса, победитель в теме «Трио»

Как все это будет оцениваться?

В жюри — профессиональные фотографы, преподаватели этого чудесного вида искусства. Каждый день они будут подробно анализировать все без исключения снимки, что-то советовать авторам и дополнять список номинантов на победу. За подобные консультации от мастеров даже профессионалы, бывает, платят немалые деньги. Каждый день мы будем выкладывать видеозаписи заседаний жюри в группе фото-нон-стопа в 18:00 — на них расскажут, что автор сделал правильно, а какие моменты недоработал. Там же озвучат шорт-лист снимков, которые будут претендовать на победу в теме дня. А ровно через час, в 19:00, основатель игры Виталий Агабабян будет объявлять трех победителей, выбранных им из шорт-листов жюри.

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

4 Ноя 2017 в 8:41 PDT Фото: Анастасия Ольшанская, участница прошлого сезона, победительница в теме «Одиночество»

Так, а победителей-то как будут выбирать?

Кадры, выбранные экспертами по результатам конкурсного дня, модераторы загрузят в специальный альбом «Топ» и на сутки запустят голосование среди участников. Авторы трех фотографий, набравших больше всего голосов, получат призы от спонсоров. Ну а по завершении конкурса пройдет розыгрыш главного приза — iPhone X. На него будут претендовать все снимки, попавшие в «Топ».

Хочу iPhone!

А какие призы?

Во-первых, главный приз игры — iPhone X. Его получит автор, чей снимок наберет наибольшее количество голосов на финальном этапе. Во-вторых, три победителя каждого игрового дня тоже получат призы. Надо сказать, что в этом сезоне мы отобрали для вас нечто действительно крутое.

Мини-кинотеатр Cinemood — это маленький проектор в форме кубика, который занимает места не больше, чем ваш смартфон. В качестве экрана подойдет любая белая стена. Мини-кинотеатр удобно брать с собой в длительные поездки и использовать дома, заменяя им телевизор в любой комнате со светлыми стенами.

Наушники от компании Platronics — беспроводные, с высоким уровнем шумоподавления. С такими приятно спускаться в метро, подниматься в воздух и даже погружаться в виртуальную реальность, если вы помимо фотографии успеваете еще и киберспортом заниматься.

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

10 Ноя 2017 в 4:38 PST Фото: Полина Пичурова, победительница прошлого сезона игры в теме «Север»

Еще в арсенале подарок для тех, кто любит все масштабное и готов кричать о своих успехах в фотосъемке на всю стену: сертификаты на профессиональную широкоформатную печать от FOTOLAB. Те, кто знает о фотографии не только из своей ленты в инстаграме, тоже останутся довольны. Один из специальных призов от наших спонсоров издательства «Красивая книга» — подарочный альбом с фотографиями первооткрывателя цветной фотографии в России Сергея Прокудина-Горского. Вдобавок в череде призов — подарочные наборы от магазинов парфюмерии и косметики «Л`Этуаль».

Какие есть ограничения для участия?

Прелесть PhotoNonStop в том, что ограничений, по сути, нет. На какую бы камеру или смартфон вы ни привыкли снимать — двери открыты. Ретушировать кадры можете как угодно, главное, чтобы они были сделаны специально для конкурса, а не взяты из архивов. Этот момент будем проверять. Чтобы узнать подробности правил и зарегистрироваться, переходите на страницу фото-нон-стопа.

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

1 Ноя 2017 в 7:55 PDT Фото: Сергей Жуков , победитель 5-го сезона в теме «Автопортрет с газетой»

Почему мне стоит принять участие в конкурсе?

Во-первых, это увлекательно. Как показывает практика, участники по-разному понимают темы и предлагают весьма оригинальные интерпретации. Во-вторых, это ценный опыт. Когда еще доведется показать свои работы признанным мастерам жанра и получить множество советов? Наконец, это соблазнительно. Дорогие гаджеты, знаете ли, на дороге не валяются.

Убедили, дерзну