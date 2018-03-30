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Мастер из района Люблино научила гостей Московского культурного форума работать с фетром
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Мастер из района Люблино научила гостей Московского культурного форума работать с фетром 

Управа района Люблино 28 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Представитель расположенного в районе Люблино Культурного центра имени Астахова Любовь Тимошина провела мастер-класс «Цветок из фетра» на Московском культурном форуме. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Елена Саковец.
— Во время мастер-класса участники узнали об особенностях работы с таким материалом, как фетр, изготовили брошки в виде цветов и украсили их бусинами. Каждый участник имел возможность выбрать цветовую гамму для брошки. Все работы получились яркими и отличающимися друг от друга, — добавила Елена Саковец.
Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Люблинская, 149. (мю)
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