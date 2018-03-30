Как «Красный Север» помог участникам снегоходного пробега на Ямале

Корреспонденты окружной газеты невольно стали участниками организационной группы по обеспечению снегоходного пробега «Сибирский экстрим-2018» по арктическому Северу. Нам доверили выполнить заброску топлива до Салемала, где на первую ночевку/стоянку останавливались снегоходчики.

В этом году участников пробега насчитывалось 19 человек, практически все из Нового Уренгоя и Надыма . В числе снегопутешественников значилась и одна девушка, Ирина, жена руководителя группы Константина Егорова . Был еще и батюшка Артемий из Надыма, не первый год участвующий в «Сибирском экстриме».

В воскресенье днем мне позвонил знакомый салехардец Алексей Федорушкин, который пятый год участвует в экстремальном движении.

— Сегодня утром из Надыма стартовали снегоходчики, вечером они будут в Салемале. Нужна помощь по заброске бензина всей группе. Вот тебе карта, и заправь четыре бочки бензином 95 марки, — слова северянина прозвучали как руководство к действию. — Много говорить некогда. На часах два часа дня, в шесть вечера вы уже должны быть там. Спешите.

Сам он запрыгнул в японский внедорожник, который на автоприцепе вез снегоход с санями, и умчался в сторону Аксарки. Ну а нам достался УАЗ «Патриот», на нем должны были по зимнику доставить бензин в отдаленный ямальский поселок.

Четыре 200-литровых бочки. Значит, нужно залить в общей сложности 800 литров. Интересно, а на городских заправках готовы наполнить наши тары? В первой, увы, отказали. Кассирша сослалась на обеденный перерыв. Зато во второй пошли навстречу, но предупредили, что из-за нас может вырасти большая очередь из недовольных автолюбителей. Но работники заправки переживали зря, мы справились за полчаса.

При помощи стяжек намертво закрепили бочки по центру прицепа и выехали в Аксарку, где нас ждал Алексей Федорушкин.

По зимнику — а до Салемала более 70 километров — ехали в паре. Водители редких встречных машин нам говорили, что дальше снежная дорога походит на кашицу. Так что нужно гнать не останавливаясь.

Когда подъезжали к поселку, Алексей решил проверить снегоход. Снял его с прицепа, переоделся в теплые вещи и погнал рядом с колонной.

— Топлива, которые вы везете, должно хватит всей группе до Воркуты , — сообщил он. — Мой снегоход экономный. Одного бака хватает до 400 километров. Но это если в пути не придется буксовать.

В Салемал мы домчались лишь к семи вечера. Но к нашему удивлению, участников пробега все еще не было. Они появились лишь к десяти часам.

Переночевала группа в местном ДК, а ранним утром выехала в Лаборовую, в гости к Анне Неркаги

— Мы едем быстро, поэтому остановки у нас в основном в поселках, избушках. Стараемся рассчитывать свой маршрут так, чтобы не ночевать в чистом поле. Но с собой везем палатки. Их мы разобьем возле Константинова камня. Это на крайней северной точке Полярного Урала. После восхождения переночуем в палатках и поедем в сторону Воркуты, — заявили путешественники.

И вот 29 марта Алексей Федорушкин вышел со мной на связь:

— Денис, мы в Воркуте. Салемал — Лаборовая — доехали комфортно и быстро. Прошли по малой Оби , вышли на реку Щучья. Ночевали в школе Анны Павловны, за что огромное ей спасибо. На следующий день выехали на север, прошли восточным склоном Полярного Урала до Константинова камня. Ветер был такой силы, что с ног сдувало! Установка палаток и ночлег, палатки привязывали к снегоходам. Метель! Руки и лицо махом застывают. Погода наладилась лишь к подступам Воркуты. На душе теплее и от вида солнца, и от приближения цивилизации.

Снегоходный пробег планируют завершить в воскресенье, 1 апреля, в Надыме.