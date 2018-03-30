Около 10 тыс. полицейских обеспечат безопасность на Пасху и Первомай в Подмосковье

"Традиционно на территории Российской Федерации проводятся праздничные мероприятия на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку. 1 апреля, на Вербное воскресенье, на обеспечении общественного порядка будут задействованы более 2 тыс. сотрудников полиции, в ночь на 8 апреля, на Пасху, уже будет задействовано более 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 15 апреля, на Красную горку, в обеспечении общественного порядка планируется задействовать более 2 тыс. сотрудников полиции", — сказал Стрыгин.

Он также добавил, что в мероприятиях по обеспечению порядка примут участие более 500 сотрудников охранных организаций, казаков и добровольных общественных дружин.

По словам Стрыгина, во время Вербного воскресенья пройдут мероприятия в 631 населенном пункте Подмосковья, в 795 храмах и церквях, в ночь на 8 апреля — в 648 населенных пунктах, в 862 храмах и церквях, а 15 апреля мероприятия пройдут в 558 населенных пунктах, 1137 храмах и церквях.

"В этот период мы проводим беспрецедентные меры по организации общественного порядка, соответственно, провели отработку в жилом секторе и территориях, прилегающих к местам проведения праздников, к проведению данных мероприятий мы готовы", — заключил начальник УОООП подмосковного главка МВД.