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Около 10 тыс. полицейских обеспечат безопасность на Пасху и Первомай в Подмосковье
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Около 10 тыс. полицейских обеспечат безопасность на Пасху и Первомай в Подмосковье 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел, казаки и дружинники будут обеспечивать общественный порядок на Пасху и первомайские праздники в Подмосковье. Об этом журналистам рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка (УОООП) ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.
"Традиционно на территории Российской Федерации проводятся праздничные мероприятия на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку. 1 апреля, на Вербное воскресенье, на обеспечении общественного порядка будут задействованы более 2 тыс. сотрудников полиции, в ночь на 8 апреля, на Пасху, уже будет задействовано более 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 15 апреля, на Красную горку, в обеспечении общественного порядка планируется задействовать более 2 тыс. сотрудников полиции", — сказал Стрыгин.
Он также добавил, что в мероприятиях по обеспечению порядка примут участие более 500 сотрудников охранных организаций, казаков и добровольных общественных дружин.
По словам Стрыгина, во время Вербного воскресенья пройдут мероприятия в 631 населенном пункте Подмосковья, в 795 храмах и церквях, в ночь на 8 апреля — в 648 населенных пунктах, в 862 храмах и церквях, а 15 апреля мероприятия пройдут в 558 населенных пунктах, 1137 храмах и церквях.
"В этот период мы проводим беспрецедентные меры по организации общественного порядка, соответственно, провели отработку в жилом секторе и территориях, прилегающих к местам проведения праздников, к проведению данных мероприятий мы готовы", — заключил начальник УОООП подмосковного главка МВД.
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