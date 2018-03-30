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СамГМУ наращивает мощности для организации серийных производств своих инновационных разработок
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СамГМУ наращивает мощности для организации серийных производств своих инновационных разработок 

Волга Ньюс 45 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Главный приоритет Самарского государственного медицинского университета сегодня — вывод продуктов на высокотехнологичный рынок. СамГМУ активно интегрируется в образовательное пространство при помощи созданной платформы — образовательного портала meducation.pro, куда загружаются созданные в вузе образовательные продукты. Эта платформа дает возможность расширить взаимодействие с профильными образовательными учреждениями. Скачать образовательные продукты может пользователь из любой страны мира.
Примером высокотехнологичного взаимодействия является и виртуальная хирургическая клиника, которая представляет собой модель лечебно-профилактического учреждения от приемного покоя до современной интегрированной операционной. Программная платформа постоянно совершенствуется, но уже сегодня можно провести виртуальную операцию при участии нескольких хирургов из разных городов и стран, также задействовать не только хирургов, но и ассистента, медицинскую сестру и врача-анестезиолога. На аппаратно-программных комплексах «Виртуальный хирург» и анатомическом столе «Пирогов» студенты и молодые врачи отрабатывают навыки проведения операций и углубленно изучают топографическую анатомию. Это комплексы с высоким уровнем программируемых параметров, в которые также можно загрузить данные ультразвуковых обследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии конкретного пациента и сделать комплексную диагностику. Используя эти возможности, хирург может отработать операцию виртуально, а потом уже делать ее реальному пациенту.
Принципиально новые возможности для хирургов обеспечивает система планирования и хирургической навигации «Автоплан». «Проект, финансируемый Минпромторгом России, выведен на финальный этап. Проводится клиническая апробация в медицинских учреждениях России и Европы, — прокомментировал состояние дел по проекту директор Института инновационного развития, профессор Александр Колсанов. — Сегодня мы не идем в проект, если не видим в нем индустриального партнера. Участие в проекте промышленного предприятия дает нам не только более высокую конкурентоспособность продуктов, но и новые компетенции».
Опытные образцы и тестовые модели были созданы на производственных мощностях СамГМУ — в Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине», вузовском технопарке и партнерских IT-компаниях. И теперь главный приоритет — организация серийных производств и тиражирование технологий.
27 марта руководство Самарского государственного медицинского университета и концерна «Вега» (ГК «Ростех») подписали соглашение о сотрудничестве. В серийное производство будет передана линейка созданных в вузе разработок по нейрореабилитации. Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятия госкорпорации.
"Концерн работает над увеличением доли гражданской продукции, — говорит генеральный директор ИМЦ «Вега» Александр Кулиш. — Условия производства на предприятии соответствуют мировым стандартам. Высокие отзывы российских экспертов о разработках СамГМУ свидетельствуют о востребованности этих изделий в медицинских учреждениях".
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— В России сформировался малый инновационный бизнес, который обладает уникальными компетенциями. Необходимо объединять информационные технологии на базе платформ, чтобы быстрее генерировать и масштабировать проекты, внедрять новые формы быстрого и эффективного обучения.
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