Проблему с бродячими животными в Ростове помогут решить зарубежные эксперты 

Система отлова бродячих собак, реализуемая сегодня на территории РФ зашла в тупик. Так считает президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа. Сейчас безнадзорных собак в ряде городов отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, а после отпускают обратно. Ростове-на-Дону и нескольких других городах нашей страны выпуск собак обратно законодательно запрещен.
«Я считаю, что сегодня благодаря этой системе, которая работает, все города, в том числе и Ростов, зашли в тупик и не могут решить, а что лучше, подвергнуть животное эвтаназии или содержать его в концлагере. Потому что зачастую эвтаназия наверное будет более гуманной, чем содержание в приютах в ужаснейших условиях — комментирует эксперт Сергей Середа.
Панацеи не существует, сходятся во мнении эксперты разных стран. Главная проблема увеличения числа безнадзорных животных состоит не в самих собаках, а в их нерадивых хозяевах. Именно с хозяевами собак и кошек надо проводить работу. И проблема эта должна решаться не за год или два, на это потребуются десятилетия.
"Сейчас мы не имеем возможность выпустить этих животных в среду обитания. Поэтому есть два варианта решения проблемы с безнадзорными животными. Первый — это пристрой животных новым хозяевам. Второй выход — это эвтаназия животных по ветеринарным показаниям", — рассказал замминистра строительства и ЖКХ Ростовской области Валерий Былков корреспондентам Интерфакс. Однако вопрос пожизненного содержания беспризорных животных конечно не стоит, на это нет ни места, ни средств. Однако проблему нужно решать максимально гуманными методами. В 2018 году на решение вопросов по оптимизации системы контроля за безнадзорными животными в Ростовской области выделено более 40 млн рублей. Власти донской столицы пообещали создать помещение для Центра по регуляции численности безнадзорных животных. В дни ЧМ-2018 оно сможет вместить до 1500 собак и кошек.