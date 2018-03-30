Проблему с бродячими животными в Ростове помогут решить зарубежные эксперты

Система отлова бродячих собак, реализуемая сегодня на территории РФ зашла в тупик. Так считает президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа . Сейчас безнадзорных собак в ряде городов отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, а после отпускают обратно. Ростове-на-Дону и нескольких других городах нашей страны выпуск собак обратно законодательно запрещен.

«Я считаю, что сегодня благодаря этой системе, которая работает, все города, в том числе и Ростов, зашли в тупик и не могут решить, а что лучше, подвергнуть животное эвтаназии или содержать его в концлагере. Потому что зачастую эвтаназия наверное будет более гуманной, чем содержание в приютах в ужаснейших условиях — комментирует эксперт Сергей Середа.

Панацеи не существует, сходятся во мнении эксперты разных стран. Главная проблема увеличения числа безнадзорных животных состоит не в самих собаках, а в их нерадивых хозяевах. Именно с хозяевами собак и кошек надо проводить работу. И проблема эта должна решаться не за год или два, на это потребуются десятилетия.