Для «памятника фашисту» выбрано крайне неудачное место

Разворачивается очередной скандал вокруг открытия памятника. Заголовками в стиле «В День Победы России подарят памятник фашисту» пестрит пресса — граждане возмущаются, ищут виновных и вспоминают «памятник Маннергейму». Неужели в Волгограде действительно хотели поставить памятник человеку, участвовавшему в Сталинградской битве со стороны Германии

Любое неуважение к памяти о Великой отечественной войне и тем более попытка реабилитации нацистов вызывает в России резкую отповедь. Поэтому такую бурную реакцию вызвала в прошлом году история с выступлением школьника из Салехарда в немецком Бундестаге. Ведь в его речи содержались слова о невинных жертвах применительно к солдатам вермахта.

Массовое возмущение вызвало и установление в Санкт-Петербурге памятной доски бывшему президенту Финляндии маршалу Манергейму. Хотя инициаторы хотели отметить его заслуги как генерала царской армии, им напомнили, что странно делать это в городе, чья блокада стала возможна благодаря в том числе и финской армии под командованием Манергейма. Доска в итоге была демонтирована.

А теперь приходят странные новости из Волгограда. Всё началось с публикации на ряде волгоградских сайтов —

«Волгоградский аэропорт готовят к установке памятника фашисту» — в которых сообщалось, что 10 мая в местном аэропорту должны открыть памятный бюст Франсу Йозефу Штраусу:

«Памятник Францу Йозефу Штраусу, экс-министру обороны ФРГ, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии, уничтожавшей Сталинград, планируют открыть в аэропорту Волгограда… Памятник… должен появиться в честь дружбы и сотрудничества аэропорта Волгограда и аэропорта Мюнхена, который носит имя Франца Йозефа Штрауса.

…Получается, что установка памятника… проходит втихую, и мнения жителей и официальных властей по поводу установки бюста фашисту, убивавшего наших солдат в Сталинграде, никто не спрашивал.

Удивительно, что такое шокирующее глумление над памятью героев войны происходит на фоне высылки российских дипломатов из западных стран, ужесточения режима санкций, сноса и осквернения памятников красноармейцам-освободителям в Европе.

Видимо «вишенкой на торте» по задумке баварских гостей, должна стать установка памятника фашисту. Фашисту, который не то что не раскаялся, а продолжил свою борьбу против России, сделав это делом всей своей жизни».

Хотя пресс-служба волгоградского аэропорта заявила, что «не располагает официальной информацией о намерениях по размещению на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций», а администрация Волгоградской области утверждает, что никаких запросов по установке бюста Францу Йозефу Штраусу не поступало, сведения о намерениях немецкой делегации верны — их можно обнаружить на сайте «Федеральное объединение немецких обществ Запад-Восток». Там же рассказывается о программе пребывания делегации общества в Волгограде — прилетят 7 мая, на 8 мая намечен товарищеский матч молодежных сборных России и Германии по футболу. Затем гости из Германии посетят часовню, открытую на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки. А 10 мая делегация, согласно расписанию, поедет в терминал С аэропорта Волгограда, где состоится открытие бюста.

Это общество давно работает с волгоградскими властями. Так, осенью 2016-го в городе был открыл мемориал примирения советских и немецких солдат. Хотя уже тогда некоторые жители Волгограда заявляли, что «ни о каком примирении с оккупантами, которые пришли истреблять русских, не может быть и речи».

В чем же дело сейчас? Судя по всему, мы имеем дело с очередным проколом региональных властей. Немецкие партнеры предложили (так же, как это было и в случае с Салехардом), наши согласились, не подумав о том, что они делают. И уж тем более не просчитав реакцию общества.

Как вообще могла прийти в голову идея поставить в городе бюст того, кто в свое время пришел к нему с мечом? Понятно, что в итоге никакого бюста Францу Йозефу Штраусу в Волгоградском аэропорту не появится — всё отменят, сославшись на то, что ничего и не было договорено. Пострадает в итоге репутация не только волгоградских властей, но и память наших граждан о Штраусе. Да, том самом Франце-Йосифе, бюст которого недалекие баварцы решили установить в Волгограде. Их глупость — это немецкая проблема. Хотя своими действиями они нанесли ущерб как российско-германским отношениям, так и репутации Штрауса. Который, конечно же, не был ни фашистом, ни врагом нашей страны — а был очень интересным немецким политиком.

Штраус действительно полтора года провел на восточном фронте, и уехал из Сталинграда буквально за пару недель до окружения армии Паулюса. Но на восточном фронте воевали очень многие немцы — например канцлер Гельмут Шмидт , скончавшийся два года назад в возрасте 96 лет. И это не мешало им, а даже помогало потом осознавать необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Так что само по себе участие в войне с нами не является пожизненным клеймом.

Штраус не был фашистом, он был лейтенантом вермахта, и никогда не состоял в НСДАП.

Более того — его скептическое отношение к партии Гитлера не было секретом, а вернувшись в 1943-м домой, он сказал сестре Марии, что «теперь у нас даже рядовой солдат понимает, что эта война проиграна. Если Гитлер не прекратит воевать, то он преступник, причем еще больший, чем тот, каким я считал его раньше». В своих мемуарах Штраус вспоминал, что в 1941 во Львове стал свидетелем расправы СС над мирными советскими гражданами: «С большим удовольствием я бы стрелял по ним, а не по русским».

В мае 1945-го Штрауса арестовали американцы, но после месяца ареста выпустили. Как позднее он вспоминал, его отпустили только после того, как он «поделился опытом борьбы с советской авиацией».

В послевоенной Германии 30-летний Штраус (хорошо знавший английский язык) стал делать быструю карьеру. Штраус — самый известный и самый сильный из всех баварских политиков. Он своеобразный символ этой крупнейшей немецкой земли. А то, что аэропорт ее столицы Мюнхена носит его имя, связано еще и с его любовью к самолетам (он еще и один из основателей крупнейшего европейского авиаконцерна «Эйрбас»). Эта любовь, кстати, стала и причиной его относительно ранней смерти — Штраус умер 3 октября 1988 года, через неделю после того, как самолет, который он пилотировал, резко упал с 11 на 3-х километровую высоту, а он сам пережил кислородное голодание.

Штраус не дожил года до падения Берлинской стены и два года до объединения Германии. Лавры объединителя Германии достались его партнеру по правящей коалиции канцлеру Гельмуту Колю . Хотя именно Штраус все предшествующие десятилетия был, пожалуй, главным немецким реваншистом, настаивавшим на том, что ФРГ должна всегда думать о воссоединении Германии.

Отношения Штрауса к России, так и его восприятие у нас менялось со временем. В 50-е годы он, в качестве министра обороны ФРГ был одним из любимых примеров для критики «возрождающего немецкого милитаризма». В начале 70-х Штраус выступал против «восточных договоров» ФРГ с СССР и Польшей , потому что боялся, что они окончательно узаконят раскол Германии. Но позже, возглавив Баварию (чьим премьером он стал в 1978-м), Штраус помогал развитию экономических связей своей земли с СССР. А в конце 1987 года он за штурвалом своей «Сессны» совершил перелет в Москву . Штраус встретился с Горбачевым, которому заявил, что перестройка может кончиться развалом СССР. Штраус признавал, что ключи от немецкого единства находятся в Москве — и если бы он дожил до объединения Германии, то несомненно был бы благодарен русским.

Но даже ему никогда не пришло бы в голову, что его бюст захотят поставить в аэропорту города, в боях за который он командовал взводом зенитно-артиллерийской батареи. Идея почтить память Франца Йозефа Штрауса именно в Волгограде — признак недалекого ума тех, кто думал таким образом «внести вклад» в дело российско-немецких отношений.