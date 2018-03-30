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На Преображенке поздравили ветерана
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На Преображенке поздравили ветерана 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Герой Советского Союза Сергей Никитич Решетов отметил свое 95-летие.
В гостях у героя войны побывали депутат МО Преображенское, руководитель районного филиала ТЦСО «Сокольники» Ирина Асеева и начальник соцзащиты населения района Преображенское Ирина Полозова. Поздравление Президента России Владимира Путина ветерану Великой Отечественной войны вручил заместитель главы управы Александр Грехов. От московского правительства ветеран получил фарфоровые часы с символикой России.
Празднование прошло в теплой, уютной атмосфере. Гости поговорили с именинником, который вспомнил минувшие годы и поделился своими взглядами на настоящее.
Старший лейтенант Решетов получил звание Героя Советского Союза по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое командование подразделением и проявленный героизм. Также ветеран награжден медалью «Золотая звезда» и Орденом Ленина.
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