На Преображенке поздравили ветерана

В гостях у героя войны побывали депутат МО Преображенское, руководитель районного филиала ТЦСО «Сокольники» Ирина Асеева и начальник соцзащиты населения района Преображенское Ирина Полозова. Поздравление Президента России Владимира Путина ветерану Великой Отечественной войны вручил заместитель главы управы Александр Грехов. От московского правительства ветеран получил фарфоровые часы с символикой России

Празднование прошло в теплой, уютной атмосфере. Гости поговорили с именинником, который вспомнил минувшие годы и поделился своими взглядами на настоящее.

Старший лейтенант Решетов получил звание Героя Советского Союза по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое командование подразделением и проявленный героизм. Также ветеран награжден медалью «Золотая звезда» и Орденом Ленина.