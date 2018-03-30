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В Черемушках готовятся к весеннему призыву
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В Черемушках готовятся к весеннему призыву 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В ближайший понедельник, 2 апреля, в России начинается весенний призыв. Повестки из военкомата получат молодые люди 1991–2000 годов рождения, не имеющие отсрочки от призыва на военную службу. Таковых в районе Черемушки насчитывается 47 человек, сообщила в интервью газете «Мои Черемушки» заместитель главы управы Ольга Шлейн.
Молодые люди, уклоняющиеся от прохождения службы, должны иметь в виду, что их действия подпадают под уголовную статью. Однако стоит отметить, что в районе Черемушки уклонистов в прошлых призывных кампаний не было. «Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной обязанности, призывной комиссией района Черемушки выполнены в полном объеме и в установленные сроки», — добавила Ольга Шлейн.
Напомним, весной прошлого года в Вооруженные силы РФ были направлены 142 тысяч новобранцев, осенью того же года — 134 тысяч человек. В эту призывную кампанию планируется направить на службу 128 тысяч молодых ребят.
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