Губернатор Савченко сложил полномочия из-за смерти фигуранта дела борта MH17

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301», — сказал Савченко журналистам в пятницу в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ.

Накануне группа радикалов националистической группировки «Национальный корпус» потребовала от депутатов Николаевского областного совета вынести на голосование вопрос о временном отстранении от должности главы облгосадминистрации Алексея Савченко на время следствия по факту самоубийства бывшего военного летчика, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина

С аналогичным требованием выступили представители партий «Руха новых сил», ВО «Свобода» и «ДемАльянс». Первый заместитель главы облсовета Иван Кухта также заявил, что он выступает за отставку Савченко.

Первый замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь , в свою очередь, предложил подождать, когда закончится следствие.

В ходе заседания облсовета начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил о том, что обратился к руководству Национальной полиции Украины по поводу решения вопроса изменения подследственности дела Волошина «в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения».

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. «По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения», — сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Проводятся экспертизы.

В СМИ была обнародована переписка Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

С 5 марта он находится в плановом отпуске, во время которого проходит лечение, однако прервал его для дачи показаний в уголовном деле о самоубийстве Волошина, при этом заявил, что не будет выполнять должностные обязанности в течение еще минимум трех недель.

По словам руководителя обладминистрации, незадолго до отпуска он общался с Волошиным и тот не сообщал ему ни о каких обстоятельствах, которые могли бы привести его к решению свести счеты с жизнью. Он также заявляет, что на Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот не совершил ничего, что могло бы дискредитировать его работу.

Ранее сообщалось, что Волошин, будучи летчиком украинских ВВС, мог быть причастен к катастрофе малайзийского Боинга в июле 2014 года.