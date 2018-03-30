Жители южных регионов выбрали объекты для благоустройства в 2018 году

ТАСС , 30 марта. Жители Юга России определились с объектами, которые благоустроят в 2018 году по федеральной программе «Формирование современной городской среды». На Юге страны появятся новые скверы и парки, а также благоустроенные заброшенные и прогулочные зоны и восстановлен исторический облик городов.

В большинстве регионов голосование прошло 18 марта. Ппрограмма рассчитана на 2017-2020 годы с бюджетом 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация 400 комплексных проектов по благоустройству. Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил, что те территории, за которые отдадут наибольшее количество голосов, благоустроят в этом году, остальные — поэтапно до 2022 года.

С замечаниями и предложениями

Ахтубинске, Нариманове и В некоторых городах жители могли проголосовать только за один проект, в некоторых — отдать голос за несколько вариантов. В Астраханской области , по информации регионального минстроя, в бюллетене даже оставили пустую строку для предпочтений местных жителей. Общественные территории в регионе выбирали в четырех городах — Астрахани Знаменске . В голосовании приняли участие 73 тыс. человек, из них более 13 тыс. написали в бюллетене свои предложения.

В Ахтубинске, городе военных летчиков в северной части области, победил дизайн-проект благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха «Арбат — 400».

"Планируется, что плитка в парке будет выложена в виде гитары. Ахтубинску в этом году подарят памятник Булату Окуджаве , вот и решено соблюдать единый стиль. В центре парка установят малые архитектурные формы в виде музыкальных инструментов, размерами до двух метров. Отдыхающий сможет встать рядом и обыграть ситуацию, например, будто он играет на трубе", — рассказали в пресс-службе министерства.

Также в городе благоустроят стадион «Волга», проложив беговую дорожку, а в сквере рядом с мемориальным комплексом «Крыло Икара» в районе улицы Бахчиванджи появятся лавочки с видом на двухуровневый фонтан среди высаженных тюльпановых деревьев.

Не только для туристов

Жители Черноморского побережья Краснодарского края подошли к выбору территорий для благоустройства с позиции «не все туристов ради». В основном, курортные города развивают для туристов, и проекты, не привязанные к туризму, не всегда получают поддержку. Может быть, именно поэтому более половины жителей региона, принявших участие в рейтинговом голосовании, приходится на приморские города, предположили в управлении внутренней политики Новороссийска

Так, на участки в этом городе пришли 130 тыс. избирателей — больше трети имеющих право голоса. Выбор сделали в пользу проектов по благоустройству прогулочных зон: две из них расположены рядом с уже существующими районами, третья — рядом со строящимся. Жители проголосовали за благоустройство тех мест, где плотная застройка и много жителей, считает специалист управления города Денис Михайличенко.

"Здесь живут молодые семьи, мамочки с детьми гуляют", — отметил он.

Высокую активность проявили и жители Анапы — здесь в голосовании участвовали 102 тыс. из 186 тыс. избирателей. Выбранный ими проект предусматривает благоустройство парка 70-летия Победы в станице Анапская. Как сообщила куратор проекта Светлана Хижняк, уже в этом году в станичном парке планируется отремонтировать или обустроить с нуля сцену, детскую и спортивную площадки, а также мемориал с Вечным огнем.

"В парке проходят все наши мероприятия: День станицы, День молодежи, открытие курортного сезона. Теперь, когда начнутся работы, парк будет оформлен в «одесском», легком стиле, с белыми классическими колоннами", — рассказала Хижняк.

От Курортного проспекта до Мацесты

В полумиллионном Сочи , где на благоустройство выделили 250 млн рублей, голосовать за проекты пришли около трети горожан. Они высказались за первоочередное благоустройство четырех территорий — сквера на улице Пластунской в Центральном районе, микрорайона Мацеста — в Хостинском, где находится бальнеологический курорт. В Мацесте хотят восстановить заброшенную прогулочную зону вдоль одноименной речки: там появятся скамейки, детская и спортивная площадки.

В Адлерском районе благоустроят сквер на улице Лесной, в Лазаревском районе — сквер имени Кирова, где установят небольшую эстраду и скульптуры, а также откроют тематические зоны.

"Открытие новых парков и скверов очень важно для курорта. Сочи поддерживает образ города-сада, и с каждым годом число зеленых зон увеличивается. Среди новых прогулочных зон — скверы в микрорайонах Заречный и Бытха, в честь [прошедшего осенью 2017 года] Всемирного фестиваля молодежи и студентов — сквер «Фестивальный», знаменитый уголок «Фитофантазия» у Зимнего театра и другие", — сообщил ТАСС замглавы Сочи Юрий Паламарчук

Четыре новые прогулочные зоны появятся и в Севастополе , где в голосовании участвовали 3,3 тыс. человек, жители четырех из десяти муниципалитетов города. «На благоустройство четырех скверов-победителей голосования предусмотрено до 50 млн рублей, [других] объектов пяти муниципалитетов — около 40 млн рублей», — сказал журналистам глава департамента городского хозяйства Михаил Тарасов , добавив, что проектирование общественных пространств планируется завершить уже в апреле, а приступить к строительным работам — в начале мая.

Согласно представленным на сайте правительства Севастополя проектам, в четырех скверах появятся клумбы, пешеходные дорожки, новые урны, скамейки и новое освещение.

К юбилею столицы российской провинции

Волгоградской области победили 26 проектов из 78 предложенных, их реализуют в 10 городах. Свои голоса за лучшие предложения отдали свыше 280 тыс. человек, сообщили ТАСС в областном комитете ЖКХ.

В администрации Волгограда уточнили, что наибольшее количество голосов в областном центре набрал дизайн-проект благоустройства поймы пересохшей реки Царицы в самом центре города. В прошлом году в пойме построили интерактивный музей «Россия — моя история», возле него разбили уютный сквер с детской площадкой. В этом году благодаря программе здесь появятся удобные спуски со склонов поймы для пешеходов, системы полива и освещения и новое комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейтпарк, роллердром, площадка с уличными тренажерами.

Урюпинске , который с 2012 года запатентовал бренд столицы российской провинции, из четырех предложенных проектов убедительную победу одержал проект реконструкции Вишневого сквера — за него, по данным мэрии, проголосовали 70% горожан.

"Думаю, одной из главных причин, почему победу одержал именно этот проект, является масштабное строительство Дворца культуры, который располагается как раз напротив Вишневого сквера. Горожане решили не повторять судьбу заброшенного «Вишневого сада» в чеховской пьесе. Тем более что в сентябре этого года Урюпинск готовится масштабно отметить 400-летие со дня рождения и обновленный Вишневый сквер станет своеобразным подарком к юбилею столицы российской провинции", — пояснила ТАСС мэр Урюпинска Элла Чермашенцева.

С учетом регионального компонента

Элисте лидером голосования стал парк культуры и отдыха «Дружба», открытый в 1940 году. В этом пока единственном месте массового отдыха в столице Калмыкии обновят детскую и танцевальную площадки, откроют автогородок, заменят освещение и установят лавочки. При благоустройстве учтут буддийские элементы: например, в парке появятся цветовые композиции — фонари в виде тюльпанов, который считается одним из символов Калмыкии, а на детской площадке — дорожка, выполненная в виде бесконечного узла, буддийского знака счастья.

Жители Майкопа из 12 проектов выбрали благоустройство площади Дружбы, расположенной рядом с главной мечетью Адыгеи и монументом «Навеки с Россией». Здесь в первую очередь реконструируют чашу фонтана. Второе место в рейтинговом голосовании в поселке Энем Тахтамукайского района заняла площадь 15-летия Республики Адыгея. Там планируется построить фонтан и установить бюст земляку — летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому.

В Ейске Краснодарского края планируют отреставрировать Никольский парк, заложенный в центре города в XIX веке. Его еще ни разу капитально не ремонтировали, а в прошлом году благодаря госпроекту по формированию городской среды выполнили первую очередь благоустройства, построили детскую площадку. В этом году планируется оформить входную группу и привести в порядок ограду, установить освещение и посадить цветы и деревья. Здесь также восстановят старинную булыжную мостовую, сохранившуюся вокруг парка с момента его создания.