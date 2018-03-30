Постпред при Совете Европы прокомментировал отношения России и ЕСПЧ

В пятницу, 30 марта исполняется 20 лет, как Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Комментируя по просьбе агентства это событие, постпред отметил, что после ратификации Россией 30 марта 1998 года Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) и ее вступления в силу в отношении РФ 5 мая того же года «создались предпосылки для влияния на нашу правовую систему Европейской конвенции в полном объеме через практику взаимодействия с Европейским cудом по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении им конкретных дел».

По его словам, «это стало для нашей страны знаменательным и этапным событием, при этом, это был далеко не спонтанный акт». Ему предшествовала долгая, тщательная и непростая подготовка, добавил высокопоставленный дипломат.

Он пояснил, что «среди обязательств, содержащихся в Заключении № 193 (1996) по заявке России на вступление в Совет Европы, без преувеличения, главным было обязательство ратифицировать ЕКПЧ».

Солтановский напомнил, что участником ЕКПЧ может стать только государство-член Совета Европы, и наоборот, членами СЕ могут быть только государства, ратифицировавшие ЕКПЧ.

"В период между датами подачи Россией заявки на членство 7 мая 1992 года и 28 февраля 1996 года, когда наша страна стала полноправным членом организации, была проделана важная работа по приведению российского законодательства в соответствие со стандартами организации, в первую очередь со стандартами Европейской конвенции по правам человека", — рассказал российский постпред.

По его словам, важнейшей из вех на этом пути стало принятие в 1993 году на всенародном референдуме новой Конституции Российской Федерации, «которая во многом вобрала в себя стандарты защиты прав человека, закрепленные в Конвенции».

"С тех пор пройден большой путь развития наших отношений с ЕСПЧ и влияния на нашу законодательную и правоприменительную практику через конкретные постановления Европейского суда. Эти отношения не являются безоблачными, однако в большей степени обоюдополезны", — сказал постпред РФ при Совете Европы.

По его словам, «за более чем 15-летний период участия России в ЕКПЧ нами накоплен огромный опыт исполнения постановлений Европейского суда, который, в свою очередь, способствует укреплению правового порядка в Российской Федерации в соответствии со стандартами Европейской конвенции и Совета Европы».

Инкорпорирование конвенции в правовую систему России подтверждено многочисленными постановлениями Конституционного суда РФ, отметил он. «С учетом практики Европейского суда приняты постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации, касающиеся разъяснений относительно применения норм уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства, регламентирующих порядок обжалования в суд действий и решений должностных лиц, в том числе следователей и прокуроров», — указал Солтановский.

"Последовательное исполнение постановлений ЕСПЧ позволяет государствам-участникам ЕКПЧ, в том числе России, ликвидировать пробелы в своем законодательстве и правоприменительной практике. Изменения в российском законодательстве, постановления и решения высших судов Российской Федерации, многие нормативные акты в значительной мере стимулированы правовыми позициями Европейского суда", — сказал постпред.

Россия, в свою очередь, стремится воздействовать на практику ЕСПЧ для ее совершенствования, деполитизации и сохранения в правовом поле ЕКПЧ, общего международного права, в рамках широкомасштабной реформы ЕСПЧ, которая началась в 2000 году и в которой Россия активно участвует. Старт очередному этапу этой реформы, который должен начаться с 2020 года, должен быть дан на предстоящей конференции высокого уровня, которая пройдет в Копенгагене 11-13 апреля, добавил он.