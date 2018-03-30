Строевой шаг оттачивают юнармейцы, которые промаршируют на параде Победы в Вологде

Тренировки идут на плацу военного комиссариата. Юнармейцы из школ и ссузов вместе изучают технику строевого шага и учатся торжественному маршу. Тренируют юных вологжан — участников Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» — представители военкомата города.

Накануне прошло уже третье занятие. На плацу около 30 юнармейцев оттачивают шаг дважды в неделю по два часа. Самому юному участнику — 12 лет.

«Сложно то, что участвуют как юные, так и взрослые ребята. У всех разный рост и ширина шага соответственно. Сложно идти вровень со старшими. Но я надеюсь, что подготовлюсь и научусь шагать не хуже остальных. По совету командира, смотрю видео дома, как правильно маршировать, а также тренируюсь перед зеркалом», — поделился ученик школы № 33, юнармеец, член военно-патриотического клуба «Медведь» Сергей Боцманов.

На тренировке — армейская дисциплина, тренируют опытные военнослужащие.

«Пока получается не все, конечно. В армии, в курсе молодого бойца, готовят торжественный марш за месяц, у нас это время есть. Уже сейчас ребята держат дисциплину в строю, двигаются по уставу с левой ноги. На тренировках мы будем оттачивать строевой и широкий шаг, равнение в движении», — сказал начальник отделения военного комиссариата города Вологды Владимир Миненков.

Тренировки, как в коробке, так и по линиям — чтобы чувствовать тех, кто справа и слева. Среди юнармейцев есть те, кто уже не в первый раз марширует на плацу.

«В прошлом году я также готовился к параду и успешно выступил, шел в знаменной группе. В этом году снова решил попробовать себя. Мне это понравилось тем, что мы выступаем как единое целое — одна команда», — рассказал ученик школы № 29 им. Попова, юнармеец Станислав Некрасов.

«Я уже три года занимаюсь военно-патриотической деятельностью, живу этим. В этом году намерен вести коробку в знаменной группе. В коробке, особенно на параде, появляется чувство братства, ответственности и даже величия страны», — отметил учащийся гимназии № 2, юнармеец Дмитрий Слесарев.

Напомним, впервые участники движения «ЮНАРМИЯ» прошли в парадном строю на параде Победы в прошлом году. В мае 2018-го также 36 юношей в бордовых беретах промаршируют по площади Революции. Трое войдут в знаменную группу.

Юнармейское движение в Вологде начало развиваться в 2016 году. Сейчас в нем состоят более 250 школьников и студентов. День Победы — это один из главных праздников, задействует юных патриотов.

«В составе коробки — школьники и студенты от 14 лет. Кроме того, что юнармейцы торжественно промаршируют по площади, они пронесут Знамя Победы. Еще 10 человек будут стоять в карауле у Вечного огня, ребята будут менять каждые 15 минут в течение часа, — рассказал менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Даниил Заварин. — Также сейчас открылся набор в волонтерский корпус. Приглашаем ребят, которые желают помогать в проведении парада Победы в Вологде, а также шествия «Бессмертного полка».

Добровольцы «Корпуса Победы» до и во время празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут раздавать георгиевские ленточки на улицах, помогать с размещением ветеранов и почетных гостей праздника на трибунах, нести Знамя Победы. Для того, чтобы стать участниками волонтерского корпуса в Вологде, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, а также заполнить гугл-форму. Подробности на странице МЦ «ГОР. СОМ 35» в социальной сети.