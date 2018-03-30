В Хорошево-Мневниках прошел сбор организаций округа с уполномоченными ГО и ЧС

В Выставочном маркетинговом центре СЗАО, который находится на улице Народного Ополчения, д. 33, корп. 1, прошел организационно-методический сбор организаций округа с уполномоченными ГО и ЧС.

На плановом занятии, которое проводится ежемесячно, заместитель начальника Управления по СЗАО Департамента ГО ЧС и ПБ Ашот Затиев обратил внимание на обеспечение пожарной безопасности на предприятиях округа.

Главный специалист Управления СЗАО Департамента ГО ЧС и ПБ Алена Зивилева довела до участников сбора информацию по созданию, подготовке, оснащению и применению в организациях нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), также процитировала нормативно-правовые документы в области ГО и защиты от ЧС.

Кроме того, уполномоченные ГО и ЧС получили необходимые сведения об окружных соревнованиях НАСФ и НФГО организаций СЗАО, которые пройдут 27 апреля на базе учебно-спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь».

В заключение Ашот Затиев наградил представителей организаций округа почетными грамотами за активную работу в 2017 году в сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. (ео)