В Тюмени обсуждают качество подготовки кадров для нефтегазовой отрасли 

В Тюмени открылась ежегодная конференция «Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК».
В ней традиционно принимают участие ведущие нефтегазовые, нефтегазохимические и сервисные предприятия Тюменской области, Югры и Ямала. В этом году акцент на конференции сделан на качестве подготовки кадров в частных учебных заведениях. Также участники обсудят тему возрождения института наставничества в нефтегазовом комплексе, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
«Проверку учебных заведений необходимо проводить не реже одного раза в три года. Внеплановые проверки можно проводить только при грубых нарушениях. Все письма от работодателей мы направляем в прокуратуру. Проверяется образовательная программа, осматривается материально-техническая база, уточняется наличие кадров. В ряде организаций действительно выявляются нарушения, касающиеся в том числе договоров на дистанционное образование с крупными нефтегазовыми компаниями. Работодатель тоже должен анализировать образовательные программы учреждений и ему не следует заключать договоры с неблагонадежными учебными организациями», — сообщила начальник отдела контроля и надзора департамента образования и науки Тюменской области Ольга Скирда.
Директор по развитию Югорского учебного центра Дмитрий Битюков рассказал о современных автоматизированных системах административно-производственного контроля, как инструмента управления профессионализмом и инновационного развития. По его мнению, вопрос качества подготовки специалистов во многом зависит от работодателя или конечного заказчика.
«При неценовом выборе учебного центра в процессе закупок, при должной прозрачной проверке знаний в своей организации или у подрядчика, постоянном обновлении регламентирующей документации, информации об успешно внедренных разработках профессионализм кадров неизбежно будет расти, увлекая за собой инновационное развитие предприятия, отрасли, страны», — убежден Дмитрий Битюков.
Отметим, что в качестве экспертов на конференцию приглашены Яраги Курбанов, Ришат Вахитов и Владимир Салтыков — нефтяники с опытом работы в советский и постсоветский периоды. Яраги Курбанов — директор Западно-Сибирского научно-исследовательского и проектного института технологий глубокого бурения (ЗапСибБурНИПИ), заслуженный геолог РФ, профессор, Ришат Вахитов — советник НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», эксперт Агентства стратегических инициатив при правительстве РФ, Владимир Салтыков — профессор кафедры бурения Тюменского индустриального университета, доктор технических наук, геолог в третьем поколении.
Мероприятие организовало Агентство нефтегазовой информации. Официальным партнером традиционно выступает ООО «Газпром геологоразведка». Информационные партнеры: газета «Тюменская область сегодня», парламентская газета «Тюменские известия», информационное агентство «Север-Пресс», сетевое издание «МК-Югра» и «МК-Тюмень».