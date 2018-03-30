В Тюмени обсуждают качество подготовки кадров для нефтегазовой отрасли

Тюмени открылась ежегодная конференция «Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК».

В ней традиционно принимают участие ведущие нефтегазовые, нефтегазохимические и сервисные предприятия Тюменской области Югры и Ямала. В этом году акцент на конференции сделан на качестве подготовки кадров в частных учебных заведениях. Также участники обсудят тему возрождения института наставничества в нефтегазовом комплексе, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.

«Проверку учебных заведений необходимо проводить не реже одного раза в три года. Внеплановые проверки можно проводить только при грубых нарушениях. Все письма от работодателей мы направляем в прокуратуру . Проверяется образовательная программа, осматривается материально-техническая база, уточняется наличие кадров. В ряде организаций действительно выявляются нарушения, касающиеся в том числе договоров на дистанционное образование с крупными нефтегазовыми компаниями. Работодатель тоже должен анализировать образовательные программы учреждений и ему не следует заключать договоры с неблагонадежными учебными организациями», — сообщила начальник отдела контроля и надзора департамента образования и науки Тюменской области Ольга Скирда.

Директор по развитию Югорского учебного центра Дмитрий Битюков рассказал о современных автоматизированных системах административно-производственного контроля, как инструмента управления профессионализмом и инновационного развития. По его мнению, вопрос качества подготовки специалистов во многом зависит от работодателя или конечного заказчика.

«При неценовом выборе учебного центра в процессе закупок, при должной прозрачной проверке знаний в своей организации или у подрядчика, постоянном обновлении регламентирующей документации, информации об успешно внедренных разработках профессионализм кадров неизбежно будет расти, увлекая за собой инновационное развитие предприятия, отрасли, страны», — убежден Дмитрий Битюков.