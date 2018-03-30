Смерть — это послание

Убийство при помощи яда, который трудно обнаружить, имеет давнюю традицию. Никто в мире, за исключением российских спецслужб, не владеет так мастерски этим преступным ремеслом. Сначала это делала царская охранка при дворе Романовых, затем большевистская ВЧК, затем НКВД, позднее КГБ и теперь ФСБ

Меняется только техника применения яда, которая совершенствуется благодаря научным достижениям. Многие жертвы это испытали на своей собственной шкуре, в том числе и бывший шпион Анатолий Литвиненко, который был отравлен полонием — 210.

Об этом детально написано в книге известного российского историка и журналиста Аркадия Ваксберга «Лаборатория ядов. От Ленина до Путина». Кремль, начиная с революционного 1917 года, систематизировал применение изощренных ядов для уничтожения своих противников — как реальных, так и воображаемых. Это практика была прекращена в годы правления Михаила Горбачева Бориса Ельцина , и была вновь возобновлена с приходом Путина.

Использование яда российскими спецслужбами возведено в ранг государственной политики. Во внутренней политике яд применяется для ликвидации противников власти, во внешней политике он используется, чтобы продемонстрировать неограниченную власть Кремля, а также проверить готовность других государств к противодействию.

Мало кто сомневается в том, кто стоит за отравлением двойного агента Скрипаля и его дочери: возможно, что заказчика надо искать на Лубянке или в элитных клубах. Вот почему так ополчились на Россию западные страны и проявили солидарность с Лондоном. В конце концов, впервые со времен Второй мировой войны была предпринята химическая атака на территории другого государства. Такое развитие событий создает благоприятные условия для изменения геополитической карты и принятия скоординированных действий в отношении России со стороны международного сообщества.