СМИ: новый советник Трампа по нацбезопасности запугивал людей

В марте 2002 года Болтон, который тогда занимал должность заместителя госсекретаря по вопросам контроля вооружений и международным делам, приехал в Гаагу , чтобы обсудить с Бустани его отставку.

По словам бразильского дипломата, Болтон во время разговора стал угрожать его детям.

"У тебя есть 24 часа, чтобы уйти из организации, и если ты не согласен с решением Вашингтона, у нас есть способы свести с тобой счеты. Мы знаем, где живут твои дети. У тебя есть двое сыновей в Нью-Йорке ", — заявил ему будущий советник Трампа, по его словам.

Хасан связался с зятем Бустани, британским политиком Стюартом Вудом , а также с двумя бывшими сотрудниками ОЗХО, который подтвердили, что бразилец рассказывал им об угрозах в адрес его детей.

Другой бывший офицер ОЗХО, присутствовавший при разговоре Болтона и Бустани подтвердил факт угрозы, но не смог вспомнить, шла ли речь об угрозах в адрес детей.

Хасан попытался связаться с Джоном Болтоном, чтобы тот прокомментировал эту ситуацию. В ответ пресс-секретарь политика прислал ссылку на фрагмент из его мемуаров, в которых он описывал Бустани как «управленческую катастрофу», при этом ему была якобы предложена отставка на хороших условиях.

"Проблема с этим человеком — в том, что он полон идеологических установок, он жесток, он не открывает двери для диалога. Я не знаю, как люди могут работать с ним", — заявил Бустани Хасану.

По словам журналиста The Intercept, о запугиваниях со стороны Болтона сообщал не только Бустани, но и другие люди. Он упоминает 2005 год, когда Карл Форд-младший, бывший глава разведки Госдепартамента , заявлял о том, что Болтон злоупотреблял властью, работая в ведомстве, и запугивал подчиненных.

В том же году в журнале Time выходила статья, в которой пересказываются детали разговора бывшего госсекретаря США Колина Пауэлл с сенаторами-республиканцами. По данным издания, во время слушаний о назначении Болтона посланником США в ООН Пауэлл был «встревожен тем», как этот человек обращался с подчиненными, не разделявшими его точку зрения.