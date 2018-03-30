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«Энергосбыт Волга» вместо «Владимирэнерго»
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«Энергосбыт Волга» вместо «Владимирэнерго» 

ТВ-МИГ 50 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса primorsky.ru  С 1 апреля во Владимирскую область приходит новый гарантирующий поставщик электроэнергии — ООО «Энергосбыт Волга» («ЭСВ»). Соответствующий приказ был подписан в Министерстве энергетики РФ на прошлой неделе.
ООО «ЭСВ» входит в группу компаний «Интер РАО». Накануне губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с председателем Правления ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и генеральным директором ООО «Энергосбыт Волга» Владиславом Ефимовым, где обсуждался вопрос передачи функций от нынешнего гарантирующего поставщика («Владимирэнерго») к новому поставщику. Переход потребителей на обслуживание к ООО «ЭСВ» осуществится ровно в полночь 1 апреля 2018 года.
ООО «ЭСВ» обращается к жителям Владимирской области — для корректного расчёта за потреблённую электроэнергию физическим и юридическим лицам необходимо до 2 апреля 2018 года передать показания приборов учёта (которые были сняты по состоянию на указанные время и дату перехода, и по которым будут осуществляться расчёты за электрическую энергию) — в адрес подразделения энергосбытовой деятельности филиала «Владимирэнерго».
Объём электроэнергии, потреблённый до 31 марта 2018 года включительно, подлежит оплате в филиал «Владимирэнерго» согласно выставленным платежно-расчетным документам. Оплату электроэнергии, потреблённой после 1 апреля 2018 года, необходимо производить в адрес ООО «ЭСВ» в соответствии с выставленными квитанциями.
Начиная с апреля 2018 года гражданам — потребителям, обслуживаемым ООО «ЭСВ», для формирования счётов за электроэнергию необходимо сообщать текущие показания приборов учёта электроэнергии в ООО «ЭСВ» ежемесячно в период с 23 по 25 число.
Все вопросы, которые будут возникать у абонентов, можно задать по телефону «горячей» линии: 8-800-234-72-76.
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