«Энергосбыт Волга» вместо «Владимирэнерго»

Фото с ресурса primorsky.ru С 1 апреля во Владимирскую область приходит новый гарантирующий поставщик электроэнергии — ООО «Энергосбыт Волга» («ЭСВ»). Соответствующий приказ был подписан в Министерстве энергетики РФ на прошлой неделе.

ООО «ЭСВ» обращается к жителям Владимирской области — для корректного расчёта за потреблённую электроэнергию физическим и юридическим лицам необходимо до 2 апреля 2018 года передать показания приборов учёта (которые были сняты по состоянию на указанные время и дату перехода, и по которым будут осуществляться расчёты за электрическую энергию) — в адрес подразделения энергосбытовой деятельности филиала «Владимирэнерго».

Объём электроэнергии, потреблённый до 31 марта 2018 года включительно, подлежит оплате в филиал «Владимирэнерго» согласно выставленным платежно-расчетным документам. Оплату электроэнергии, потреблённой после 1 апреля 2018 года, необходимо производить в адрес ООО «ЭСВ» в соответствии с выставленными квитанциями.

Начиная с апреля 2018 года гражданам — потребителям, обслуживаемым ООО «ЭСВ», для формирования счётов за электроэнергию необходимо сообщать текущие показания приборов учёта электроэнергии в ООО «ЭСВ» ежемесячно в период с 23 по 25 число.

Все вопросы, которые будут возникать у абонентов, можно задать по телефону «горячей» линии: 8-800-234-72-76.