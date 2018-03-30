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Sparkle и Positive Technologies защитят сигнальные сети операторов
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Sparkle и Positive Technologies защитят сигнальные сети операторов 

Anti-Malware.ru 56 минут назад
Sparkle, международное сервисное подразделение Группы TIM, входящее в десятку крупнейших в мире операторов, и Positive Technologies будут совместно предоставлять клиентам широкий спектр услуг по обеспечению информационной безопасности, включая тестирование на уязвимости, оценку уровня соответствия передовым практикам, сигнальный межсетевой экран и мониторинг защищенности в режиме реального времени.
Это поможет обеспечить надежную защиту всего периметра сигнальной сети. Более того, такие возможности, как подробная аналитика и отчетность, помогут мобильным операторам реагировать на угрозы незамедлительно.
«Сети мобильной связи представляют собой сложную экосистему. Причем, даже несмотря на то, что технологии 4G более продвинуты по сравнению с предыдущими поколениями, вопрос безопасности все еще остается открытым. Инфраструктура сетей 4G остается уязвимой перед такими же атаками, как и более ранний протокол SS7, о чем свидетельствуют наши недавние исследования. Критические уязвимости сигнальных протоколов и ошибки конфигурации сети дают хакерам возможность проводить атаки, нацеленные, например, на хищение персональных данных абонентов, отслеживание местоположения, мошенничество и отказ в обслуживании», — отмечает Дмитрий Курбатов, директор по информационной безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies.
Sparkle Signaling Protection Suite на базе PT Telecom Attack Discovery является пакетом решений по защите сигнальных сетей мобильных операторов. Выявление и блокирование нелегитимного трафика позволит избежать утечки персональных данных, сбоев в работе и финансовых убытков.
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