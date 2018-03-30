Sparkle и Positive Technologies защитят сигнальные сети операторов

Sparkle, международное сервисное подразделение Группы TIM, входящее в десятку крупнейших в мире операторов, и Positive Technologies будут совместно предоставлять клиентам широкий спектр услуг по обеспечению информационной безопасности, включая тестирование на уязвимости, оценку уровня соответствия передовым практикам, сигнальный межсетевой экран и мониторинг защищенности в режиме реального времени.

Это поможет обеспечить надежную защиту всего периметра сигнальной сети. Более того, такие возможности, как подробная аналитика и отчетность, помогут мобильным операторам реагировать на угрозы незамедлительно.

«Сети мобильной связи представляют собой сложную экосистему. Причем, даже несмотря на то, что технологии 4G более продвинуты по сравнению с предыдущими поколениями, вопрос безопасности все еще остается открытым. Инфраструктура сетей 4G остается уязвимой перед такими же атаками, как и более ранний протокол SS7, о чем свидетельствуют наши недавние исследования. Критические уязвимости сигнальных протоколов и ошибки конфигурации сети дают хакерам возможность проводить атаки, нацеленные, например, на хищение персональных данных абонентов, отслеживание местоположения, мошенничество и отказ в обслуживании», — отмечает Дмитрий Курбатов , директор по информационной безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies.

Sparkle Signaling Protection Suite на базе PT Telecom Attack Discovery является пакетом решений по защите сигнальных сетей мобильных операторов. Выявление и блокирование нелегитимного трафика позволит избежать утечки персональных данных, сбоев в работе и финансовых убытков.