В Костроме пройдут поиски ветлугазавра

Алексей Смирнов. В музее истории костромского края состоялось заседание попечительского совета Костромского отделения РГО. В совещании принял участие и заместитель губернатора Костромской области

Речь шла об итогах года и о планах на следующий. Начнем со второго: в регионе запланированы два удивительных проекта. Первый — «Палеогеография Костромского края: в поисках Ветлугазавра». Он откроет для жителей области малоизвестные аспекты географического краеведения и естественной истории Костромского края. В рамках реализации намечено пополнение коллекции музея природы макетом амфибии Ветлугазавра и другими находками полевых исследований, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Еще один проект — издание книги «Океан Кострома : три века моряков Бутаковых». Он рассказывает историю династии военных моряков Бутаковых, исследователей и государственных деятелей из Костромской губернии, внесших особый вклад в развитие военно-морского флота страны и являющихся примером истинного служения Отечеству. Оба проекта получат финансовую поддержку от благотворителей и попечителей, консультационную или другую необходимую для реализации проектов помощь.

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Обсудили и итоги 2017. Ярких проектов было много. Это и выпуск набора открыток «Ягодное богатство Костромского края», которые уже получили живой отклик юных жителей региона, и издание историко-просветительского сборника «Тысяча лет по соседству», рассказывающего о повседневности и праздниках.

Деятельность РГО очень важна, проекты, которые сейчас реализуются, имеют огромную значимость для региона. Например, одно из достижений 2017 года — это серия экспедиций по формированию и развитию природно-заповедного фонда Костромской области. Обследовано 9 территорий в Макарьевском районе, включённых в Схему особо охраняемых природных территорий. В результате обследования составлены акты и обоснования создания здесь особо охраняемых природных территорий, а также подготовлены рекомендации по особенностям режима их хозяйственного использования, — прокомментировал член попечительского совета Олег ЛЕБЕДЕВ

Продолжается реализация крупных научно-исследовательских проектов и экспедиций, в том числе, межрегиональная комплексная археологическая и научно-познавательная экспедиция «Унорож: путешествие сквозь века». Найдены новые артефакты. Жемчужинами коллекции индивидуальных находок 2017 года стали две шумящие подвески. Все материалы и научные исследования по итогам экспедиции уже вошли в журнал «Археологические изучения городища Унорож».