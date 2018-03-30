Геннадий Красников принял участие в семинаре «Современная электроника» в «Сколково»

Инновационном центре «Сколково» состоялся семинар «Современная электроника», посвященный проблемам разработки ЭКБ малыми инновационными предприятиями Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий.

Семинар провели генеральный директор АО «НИИМЭ» Зеленограда, доктор технических наук, профессор, академик РАН Геннадий Красников , вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Инновационного центра «Сколково» Алексей Беляков и вице-президент по науке и образованию университета СКОЛТЕХ, директор по науке Кластера информационных технологий Николай Суетин.

В ходе семинара были заслушаны доклады различных компаний. После выступлений участники семинара обсудили актуальные проблемы, стоящие перед компаниями, представители которых высказали свои пожелания к инструментам их поддержки.

Для организации эффективного взаимодействия с ключевыми предприятиями отечественной микроэлектроники и выхода инновационных компаний на конкретных потребителей электронной продукции было предложено вынести ряд представленных проектов на рассмотрение Межведомственного совета главных конструкторов по ЭКБ, который регулярно проводится в НИИ молекулярной электроники.