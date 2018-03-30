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Капремонт не поможет: Мерзлякова попросила признать аварийным дом на Уралмаше, где обвалилась крыша
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Капремонт не поможет: Мерзлякова попросила признать аварийным дом на Уралмаше, где обвалилась крыша 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера в гостях у жильцов двухэтажки в переулке Суворовском, 16а, где в феврале обвалилась крыша, а в другом подъезде — потолок, побывала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Жильцы вернулись в свои квартиры, но не все: у кого была возможность, переехали.
Мы писали, что обрушение произошло вскоре после начала работ по капитальному ремонту. Работы в этом доме 1956 года постройки выполняла подрядная организация ООО «ЭнТиС-Учет».
Жители рассказали Мерзляковой, что перекрытие обрушилось из-за перегрузки одной из балок чердачного перекрытия при капремонте. Балка не выдержала нагрузку, когда на нее сложили гору шифера. А при исследовании выяснилось, что опорные концы несущих балок серьезно поражены грибком, а сами балки имели прогибы до 70 мм (это превышает допустимые нормы в три раза). Более того, деревянные чердачные перекрытия не менялись в доме 62 года, а замена балок должна была производиться не реже, чем раз в 30 лет, говорится в отчете уполномоченного.
Татьяна Мерзлякова после визуального осмотра квартир вынесла свой вердикт: проживать в доме небезопасно.
— Выполненные на сегодняшний день работы не улучшили состояние жилых помещений, а, скорее, наоборот. Позиция уполномоченного заключается в том, что до момента объективной экспертной проверки этого жилого дома продолжать работы по капитальному ремонту нецелесообразно, — говорится в отчете ведомства.
Консультант аппарата Наталья Черных, которая также осматривала квартиры этого дома, рассказала Е1.RU, что «проживать там невозможно».
— После визита мы сделали запросы в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и прокуратуру. Попросили выехать и провести совместную проверку и принять решение. Мы хотим, чтобы дом исключали из программы капремонта и признавали его аварийным, — говорит Наталья Черных. — Есть квартиры на первом этаже, где еще ничего. Но есть, где даже на первом этаже потолок провалился. На наш взгляд, все это небезопасно. Также написали обращение в следственный комитет, в администрацию Орджоникидзевского района и Региональный фонд содействия капитальному ремонту. Ждали быстрой реакции, но пока ее не последовало.
Так что пока жильцы дома в подвешенном состоянии. И чемоданы собирать рано, и жить там нормально нельзя. Ремонт полным ходом в доме сейчас не ведется.
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