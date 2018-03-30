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«Чуть ногу не сломала». В подземном переходе на Заречке опять стало опасно ходить
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«Чуть ногу не сломала». В подземном переходе на Заречке опять стало опасно ходить 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Я постоянно пользуюсь этим переходом, рассказала корреспонденту NN.RU Елена Васильева. — Живу на улице Дружбы, выхожу здесь из метро. Вчера в очередной раз подвернула на этой ямине ногу, думала, перелом будет. Еле доковыляла до дома. Каждый год здесь такое безобразие!
Действительно ледяные наросты и разрушенное покрытие жители наблюдают практически каждый год. Дело в том, что прямо радом в грунте находится подземная река — от нее все проблемы и возникают.
— Этой беде уже тридцать лет, — рассказал корреспонденту NN.RU пресс-секретарь департамента транспорта и связи Сергей Кленов. — вода из подземной реки просачивается в переход, замерзает и выдавливает плитку. Мы ежегодно делаем ремонт, а зимой все повторяется. Сейчас, как только среднесуточная температура станет плюсовой, тоже будем ремонтировать покрытие.
Мы просим нижегородцев отнестись к этому с пониманием и внимательнее вести себя в переходе.
Ранее мы сообщали, почему было полностью остановлено движение поездов в метро от «Буревестника» в сторону «Парка культуры».
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