«Чуть ногу не сломала». В подземном переходе на Заречке опять стало опасно ходить

— Я постоянно пользуюсь этим переходом, рассказала корреспонденту NN.RU Елена Васильева . — Живу на улице Дружбы, выхожу здесь из метро. Вчера в очередной раз подвернула на этой ямине ногу, думала, перелом будет. Еле доковыляла до дома. Каждый год здесь такое безобразие!

Действительно ледяные наросты и разрушенное покрытие жители наблюдают практически каждый год. Дело в том, что прямо радом в грунте находится подземная река — от нее все проблемы и возникают.

— Этой беде уже тридцать лет, — рассказал корреспонденту NN.RU пресс-секретарь департамента транспорта и связи Сергей Кленов . — вода из подземной реки просачивается в переход, замерзает и выдавливает плитку. Мы ежегодно делаем ремонт, а зимой все повторяется. Сейчас, как только среднесуточная температура станет плюсовой, тоже будем ремонтировать покрытие.

Мы просим нижегородцев отнестись к этому с пониманием и внимательнее вести себя в переходе.

Ранее мы сообщали, почему было полностью остановлено движение поездов в метро от «Буревестника» в сторону «Парка культуры».