На фестивале «Пасхальный дар» проведут акцию «Напиток за улыбку» 

Благотворительные фонды подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар». В нее войдут мастер-классы, семейные праздники, концерты, аукционы, лекции, семинары. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
На площади Революции 7 апреля фонд по борьбе с инсультом проведет концерт. Взрослые могут пройти диагностику состояния здоровья, послушать лекции о профилактике инсульта, а детям предложат смастерить браслеты, фигурки ангелочков. Также на площадке проведут акцию «Напиток за улыбку», будут раздавать холодный чай и объяснят, как выявить признаки инсульта. Чтобы получить напиток, надо назвать свое имя, улыбнуться и одновременно вытянуть вперед обе руки.
8 апреля на площади Революции перед зрителями выступят Людмила Чурсина, Лариса Голубкина и актер Владимир Новиков. Еще пройдут встречи с Светланой Светличной и Николаем Дупаком. А дети могут принять участие в творческих мастер-классах.
В ЮЗАО на Профсоюзной улице, д. 41, 11 апреля состоится концерт Родиона Газманова, а фонд «Старость в радость» проведет мастер-классы, на которых научат изготавливать открытки, закладки, кружки и теплые носки для бабушек и дедушек.