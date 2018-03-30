На фестивале «Пасхальный дар» проведут акцию «Напиток за улыбку»

Благотворительные фонды подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар». В нее войдут мастер-классы, семейные праздники, концерты, аукционы, лекции, семинары. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

На площади Революции 7 апреля фонд по борьбе с инсультом проведет концерт. Взрослые могут пройти диагностику состояния здоровья, послушать лекции о профилактике инсульта, а детям предложат смастерить браслеты, фигурки ангелочков. Также на площадке проведут акцию «Напиток за улыбку», будут раздавать холодный чай и объяснят, как выявить признаки инсульта. Чтобы получить напиток, надо назвать свое имя, улыбнуться и одновременно вытянуть вперед обе руки.