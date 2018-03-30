Активисты не пускают мусоровозы на полигон под Дмитровом 

Около 50 человек совместно с администрацией Дмитровского района не дают мусоровозам проехать к полигону «Непейно». Об сообщил активист Вадим Николаев.
«Узнав это, компания «Экожилком», которой владеет Ростех, испугалась и переправила все фуры в другие регионы», — рассказал он в эфире «Эха Москвы».
По словам активиста, на «Непейно» возят мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов. Это противоречит регламенту полигона. Кроме того туда привозят ртуть и батарейки, хотя это запрещено.
В данный момент Николаев задержан, сообщает «Интерфакс». Тем не менее дорогу к полигону перекрывают уже около сотни человек.
Аналогичная ситуация сложилась в Костроме. Там активисты перекрыли дорогу к полигону Воловичи. Акция переросла в стихийный митинг. Глава городского округа Денис Лебедев заявил, что власти ведут диалог с активистами, чтобы решить проблемы с полигоном.