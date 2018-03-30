За коррупцию и неэффективность в Крыму уволили более 50 крупных чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2017 году в республике было уволено свыше 50 руководителей органов исполнительной власти и их заместителей. Почти во всех случаях причиной отставки стала либо коррупция, либо неэффективность чиновников.

Крымское правительство чистит ряды

О количестве уволенных сотрудников Аксенов рассказал во время ежегодного отчета перед депутатами Государственного совета республики Крым. Часть чиновников лишилась своих должностей вследствие работы правоохранительных органов , часть — после проведения служебных проверок. Особо Аксенов отметил роль республиканского комитета по противодействию коррупции, который инициировал 185 проверок и принятие 12-ти антикоррупционных нормативных актов.

«По материалам комитета возбуждено 3 уголовных дела. Продолжается судебный процесс в отношении бывшего вице-премьера Олега Казурина , которого я отправил в отставку в конце 2016 года в связи с подозрениями в коррупции. Вынесен приговор бывшим главам администраций Красноперекопска, Керчи и Феодосии, которые были задержаны за взятки», — передает слова Аксенова Крымское информационное агентство.

В борьбе с коррупцией власти Крыма не щадят никого — например, тюремные сроки получили трое сотрудников Дирекции по обеспечению деятельности Совета министров и его аппарата. При этом глава республики отметил, что для устранения коррупционных рисков и повышения качества работы правительства и органов местного самоуправления необходимо повышать качество условий работы чиновников.

«Номинальная заработная плата специалиста в исполнительных органах государственной власти республики составляет чуть больше 13 тысяч рублей. На муниципальном уровне зарплаты ещё ниже — у специалиста чуть больше 11 тысяч. Вы все знаете, какой огромный объем работы выполняют государственные и муниципальные служащие, какая ответственность на них лежит. Это абсолютно несопоставимо с уровнем зарплат. Отсюда — бесконечная текучка, снижение качества управления», — отметил Аксенов.