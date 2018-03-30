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Прилепин нашел потерянную фотографию с Моторолой
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Прилепин нашел потерянную фотографию с Моторолой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Писатель Захар Прилепин показал в соцсети найденную фотографию Арсена Павлова (Моторолы), сообщив, что взгляд ополченца «нагоняет» его все время.
«Вдруг откуда-то явилась эта фотография потерянная. Весна 15-го, три года назад. Такой взгляд… как будто нагоняет меня все время», — сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook.
На фотографии запечатлены Прилепин и Моторола, который смотрит в камеру.
В комментариях пользователи сообщили, что чтят память героя Новороссии.
«Это лучшее, что произвёл русский мир за последние 20 лет. Ничего лишнего. Становлюсь на колени и молюсь. Святой Арсений», — написал музыкант, лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов.
«Память и поклон герою», — сообщил Slava Konovalov.
«А этот человек смог, взял и пошел и сделал! Сила в нем. Во взгляде его», — считает Иванов Иван.
Напомним, 17 октября 2016 года в результате террористического акта в Донецке был убит командир добровольческого батальона «Спарта» подполковник Арсений Павлов. Самодельная бомба была заложена в шахту лифта многоквартирного дома, в котором жил Арсений Павлов, закреплена на тросе и приведена в действие дистанционно.
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