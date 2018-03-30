Прилепин нашел потерянную фотографию с Моторолой

«Вдруг откуда-то явилась эта фотография потерянная. Весна 15-го, три года назад. Такой взгляд… как будто нагоняет меня все время», — сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook.

На фотографии запечатлены Прилепин и Моторола, который смотрит в камеру.

В комментариях пользователи сообщили, что чтят память героя Новороссии.

«Это лучшее, что произвёл русский мир за последние 20 лет. Ничего лишнего. Становлюсь на колени и молюсь. Святой Арсений », — написал музыкант, лидер группы « Бахыт Компот » Вадим Степанцов.

«Память и поклон герою», — сообщил Slava Konovalov.

«А этот человек смог, взял и пошел и сделал! Сила в нем. Во взгляде его», — считает Иванов Иван