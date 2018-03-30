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Газон на Центральном стадионе «Динамо» перенес первую зимовку
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Газон на Центральном стадионе «Динамо» перенес первую зимовку 

SPORT24.ru 1 час назад
Теперь натуральному травяному покрытию предстоит перенести несколько операций. На днях была запущена система подогрева, и после полного оттаивания футбольное поле при помощи навесных граблей будет очищено от отмершей органики, пройдет скарификацию (более глубокое вычесывание газона при помощи механизированной техники) и подвергнется обработке специальными препаратами.
Далее — посев поля. Для защиты семян и подравнивания мелких неровностей сверху будет внесен тонкий слой песка. Далее — аэрация, то есть прокалывание поля при помощи специализированного оборудования на глубину до 10 см. Эта операция помогает воздуху попадать к корневой системе и разуплотняет верхний корневой слой.
На подготовленное поле будут внесены комплексные минеральные удобрения и стимуляторы роста. При отрицательных температурах поле укрывается специальным материалом. И в заключение будет производиться кошение травяного покрова. По прогнозам агрономов, динамовский газон достигнет идеальных кондиций к концу мая — началу июня.
Газон, выращенный в Волгоградской области за два года, был привезен на «Динамо» в 324 рулонах и постелен на стадионе в середине октября. Общая площадь газона составляет 7 524 кв. метров. Устройство динамовского газона выгодно отличает его от покрытий на других стадионах. Например, система подогрева состоит из уложенных поперек поля полиэтиленовых труб диаметром 25 мм с интервалом в 25 метров. Их общая протяженность составила свыше 33 км. Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, при котором контролируется подача тепла для обеспечения оптимальной температуры в корневой системе — от 11 до 25 градусов Цельсия. Не допускается перегрев теплоносителя выше 45 градусов, чтобы предотвратить гибель корней.
Система автоматического полива на 24 спринклера позволяет как орошать поле при помощи индивидуальных программ, так и увлажнять его за 6 минут, что соответствует международным требованиям ФИФА. Обычный полив занимает в среднем 15-25 мин, в зависимости от состояния газона. Презентация нового газона состоялась 22 октября 2017 года на празднике, посвященном дню рождения Льва Яшина. В нем приняли участие ветераны, действующие игроки и юные динамовцы.
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