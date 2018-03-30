Здание Генконсульства США в Петербурге начали освобождать от мебели

Из здания Генконсульства США в Санкт‐Петербурге стали выносить мебель и коробки. Его закроют до субботы, сообщило РИА «Новости»

Пакеты, упакованные в коробки вещи и предметы мебели начали грузить в автомобили около 11:20 в пятницу, 30 марта. После машины выехали с территории Генконсульства.

Ранее ее покинули минимум четыре внедорожника с дипломатическими номерами. Кроме того, работник службы доставки Pony Express вышел из здания с тремя желтыми мешками.

Перед входом в Генконсульство дежурили три полицейских машины. Правоохранители прибыли сюда после задержания бросившего в здание стакан с кофе мужчины. Хулигана, уточнило ИА Nation News, сразу же задержали.

работает последний день. Решение о его закрытии было принято в ответ на высылку 60 российских дипломатов из Соединенных Штатов и прекращение работы российского консульства в Сиэтле.

Американских диппредставителей, кроме того, обязали освободить резиденцию в Гродненском переулке.