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Здание Генконсульства США в Петербурге начали освобождать от мебели
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Здание Генконсульства США в Петербурге начали освобождать от мебели 

360tv.ru 1 час назад
Из здания Генконсульства США в Санкт‐Петербурге стали выносить мебель и коробки. Его закроют до субботы, сообщило РИА «Новости».
Пакеты, упакованные в коробки вещи и предметы мебели начали грузить в автомобили около 11:20 в пятницу, 30 марта. После машины выехали с территории Генконсульства.
Ранее ее покинули минимум четыре внедорожника с дипломатическими номерами. Кроме того, работник службы доставки Pony Express вышел из здания с тремя желтыми мешками.
Перед входом в Генконсульство дежурили три полицейских машины. Правоохранители прибыли сюда после задержания бросившего в здание стакан с кофе мужчины. Хулигана, уточнило ИА Nation News, сразу же задержали.
Генконсульство США в  Санкт-Петербурге
работает последний день. Решение о его закрытии было принято в ответ на высылку 60 российских дипломатов из Соединенных Штатов и прекращение работы российского консульства в Сиэтле.
Американских диппредставителей, кроме того, обязали освободить резиденцию в Гродненском переулке.
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