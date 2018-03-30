Ещё
Творческий центр «Джельсомино» из САО стал победителем Третьего Всероссийского гранд-фестиваля «Новая версия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Творческий центр «Джельсомино» из САО стал победителем Третьего Всероссийского гранд-фестиваля «Новая версия» 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Старший и средний составы Ансамбля «Вдохновение» творческого центра «Джельсомино» из САО стали 4-х кратным Лауреатом I степени и Лауреатом II степени Третьего Всероссийского гранд-фестиваля «Новая Версия».
Отметим, что фестиваль проходил с 23 по 25 марта в Подмосковной Усадьбе Академии «Литвиново». В этом году фестиваль получился еще более масштабным: участие в ней приняли более 800 детей и подростков со всей России.
Следует отметить, что творческий центр «Джельсомино» уже более 8 лет ежегодно готовит и выпускает более 500 талантливых детей и подростков.
На сегодня, многие выпускники коллектива поступили и учатся в театральных, хореографических вузах, на эстрадно-джазовых отделениях и уже связали свою жизнь с творчеством.
По словам гендиректора творческого центра Марины Зурабовой, фестиваль «Новая версия» дает возможность показать безграничные творческие возможности воспитанников «Джельсомино», их рост, утвердиться им, как личностям и танцорам.
«У нас самые лучшие преподаватели, которые помогают юным артистам достигать высоких результатов в любимом деле, которым они увлечены. Для многих детей в будущем это становится профессией», — добавила Зурабова.
Особую благодарность организаторы фестиваля выразили замечательному хореографу-постановщику Елене Мининой.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для гостей фестиваля “Пасхальный дар” в Москве Столичные спасатели почтили память Героя России Евгения Чернышёва В теплице Тимирязевской сельхозакадемии в САО высадили 64 саженцев яблонь для дальнейшей передачи в дар жителям города Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена317
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»151
Тест: Угадайте вора в законе44
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги112
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение