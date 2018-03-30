Творческий центр «Джельсомино» из САО стал победителем Третьего Всероссийского гранд-фестиваля «Новая версия»

Старший и средний составы Ансамбля «Вдохновение» творческого центра «Джельсомино» из САО стали 4-х кратным Лауреатом I степени и Лауреатом II степени Третьего Всероссийского гранд-фестиваля «Новая Версия».

Отметим, что фестиваль проходил с 23 по 25 марта в Подмосковной Усадьбе Академии «Литвиново». В этом году фестиваль получился еще более масштабным: участие в ней приняли более 800 детей и подростков со всей России

Следует отметить, что творческий центр «Джельсомино» уже более 8 лет ежегодно готовит и выпускает более 500 талантливых детей и подростков.

На сегодня, многие выпускники коллектива поступили и учатся в театральных, хореографических вузах, на эстрадно-джазовых отделениях и уже связали свою жизнь с творчеством.

По словам гендиректора творческого центра Марины Зурабовой, фестиваль «Новая версия» дает возможность показать безграничные творческие возможности воспитанников «Джельсомино», их рост, утвердиться им, как личностям и танцорам.

«У нас самые лучшие преподаватели, которые помогают юным артистам достигать высоких результатов в любимом деле, которым они увлечены. Для многих детей в будущем это становится профессией», — добавила Зурабова.