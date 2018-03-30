Вытащить на берег: приют в Челябинске помогает отчаявшимся

Челябинске работает специальный приют. В нем отец Владимир помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, но готовы бороться с трудностями, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Жительница Челябинска Екатерина Филиппова честно признается, что в кармане не больше ста рублей. Ее жизнь тяжела — нет нормальной работы, а нужно кормить и одевать двух дочерей. Сейчас все вместе живут в приюте центра материнства и детства «Берег».

«Я думаю, когда мы отсюда съедем, у нас будет все хорошо, у нас будет своя квартира», — сказала старшая дочь Екатерины Филипповой Полина Баланкина.

Екатерина сама сирота. Все время боролась с трудностями, жила в деревне. Когда умер муж, перебралась с детьми в Челябинск. Сначала все хорошо складывалось. Работала продавцом, получала 30 тысяч. Но в один день лишилась всего — и с квартиры, и с работы «попросили».

«Много кто опускает руки, то есть на стакан «садятся», я не знаю. Я не такой человек. Конечно, у меня все сразу не получается, но потихоньку надо двигаться вперед», — отметила Екатерина Филиппова.

Она могла оказаться с детьми на улице, если бы не помощь центра, который возглавляет отец Владимир. Священник, зная сильный характер своей подопечной, уверен, что Екатерина справится с трудностями.

«Мы надеемся, что в скором времени она заработает, как другие женщины. Работают месяц-два, снимают комнату или небольшую квартиру, и у них все налаживается», — сказал иерей, директор центра защиты материнства и детства «Берег» Владимир Панарин.

Вопрос с трудоустройством у Екатерины скоро решится. Помог случай. Через газету женщина обращалась в городское управление транспорта с просьбой выдать ее дочерям льготные проездные. Начальник Роман Болотов не только выполнил ее просьбу, но и пообещал, что поможет с работой.

«Более того, там же общежитие имеется. Двое детишек. Просто надо посмотреть, как это все правильно сделать и почему бы не поработать в этом плане», — сказал Болотов.

Теперь девочки бесплатно могут добраться на общественном транспорте до школы. А Екатерина готовится выйти на новую работу. Планы на будущее большие — взять ипотеку и больше не бороться за существование, а жить нормально.

За пять лет существования центра помощь в нем получили больше 3,5 тысячи человек.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM